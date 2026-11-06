i Weniger Schaltflächen, mehr Ruhe: Opera bringt mit Air einen Browser auf den Markt, der beim Surfen auch Entspannung ermöglichen soll. Opera Ruhe statt Funktionen Opera Air will dich beim Surfen weniger ablenken Opera Air setzt auf eine minimalistische Oberfläche, Musik und kurze Übungen. Der Browser soll Ablenkungen reduzieren und die Konzentration fördern. Von Digital Heute 06.11.2026, 19:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der norwegische Browserhersteller Opera hat am 15. Oktober 2026 Opera Air vorgestellt. Die Software soll Nutzern helfen, sich beim Surfen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dafür setzt der Browser auf eine aufgeräumte Benutzeroberfläche, die zunächst nur wenige Elemente zeigt. Wer zusätzliche Funktionen benötigt, kann diese ergänzen. Auch Messaging- und Social-Media-Apps lassen sich in die Seitenleiste integrieren.

Ein Schwerpunkt liegt auf der akustischen Gestaltung. Soundscapes kombinieren Musik und Umgebungsgeräusche. Sie sind in die vier Bereiche Focus, Relax, Work und Ambience unterteilt. Zur Auswahl stehen unter anderem Naturklänge wie Meeresrauschen und ein Frühlingswald. Fünf Soundscapes enthalten eigens für Opera Air komponierte Musikstücke. Der Titel Hyperfocus soll beispielsweise dabei helfen, sich auf eine Aufgabe einzustimmen.

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Atemübungen und Werbeblocker integriert

Opera Air soll nicht nur Ablenkungen reduzieren, sondern auch zu kurzen Pausen ermuntern. Dafür bietet der Browser Atem- und Nackenübungen direkt in der Seitenleiste. Auf Wunsch erinnert die Software in selbst festgelegten Abständen daran, kurz innezuhalten.

Trotz des minimalistischen Konzepts verzichtet Opera nicht auf klassische Browserfunktionen. Ein integrierter Werbeblocker soll für übersichtlichere Seiten und schnelleres Surfen sorgen.

Außerdem ist ein kostenloses VPN enthalten, das laut Hersteller die Privatsphäre und den Schutz beim Surfen verbessern soll.

Auch optisch wurde der Browser überarbeitet. Neue Hintergrundbilder setzen auf natürliche Texturen und unterschiedliche Perspektiven. Sie passen sich automatisch an den hellen oder dunklen Darstellungsmodus an.

Mit Opera Air verfolgt das Unternehmen einen anderen Ansatz als Browser, die ihre Oberfläche laufend um neue Funktionen erweitern. Die Idee: Nur das anzeigen, was gerade gebraucht wird. Der Nutzer entscheidet selbst, welche zusätzlichen Werkzeuge dazukommen.