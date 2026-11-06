i "Road Rash", "Wing Commander" und "Ultima": EA veröffentlicht 25 PC-Klassiker neu. Sieben Spiele erhalten restaurierte Jubiläums-Editionen. Electronic Arts EA restauriert Klassiker "Road Rash" und "Wing Commander" sind plötzlich zurück EA gräbt in alten Archiven und bringt verschollen geglaubte Spiele zurück. Insgesamt 25 Klassiker erscheinen auf modernen Plattformen. Von Rene Findenig 06.11.2026, 18:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

EA holt 25 ältere PC-Spiele zurück auf moderne Plattformen. Darunter sind sieben restaurierte Jubiläums-Editionen von "Road Rash", "Wing Commander" und "Privateer 2". Auch Klassiker wie "Theme Hospital", "Crusader" und die "Ultima"-Reihe feiern ihre Rückkehr.

Fans von PC-Spielen aus den 1980er- und 1990er-Jahren bekommen Nachschub: Electronic Arts veröffentlicht insgesamt 25 Klassiker neu. Sieben davon wurden als Jubiläums-Editionen technisch überarbeitet. Die Sammlung umfasst unter anderem "Road Rash", sechs Spiele aus dem "Wing Commander"-Universum sowie Rollenspiele aus der "Ultima"-Reihe.

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Verschollen geglaubte Filmszenen restauriert

Bei den Jubiläums-Versionen soll das ursprüngliche Erscheinungsbild und Spielgefühl erhalten bleiben. Gleichzeitig hat EA Anpassungen vorgenommen, damit die Spiele auf aktuellen Systemen laufen und sich besser bedienen lassen. Dazu zählen technische Verbesserungen und weitere Komfortfunktionen.

Für die Neuauflagen hat EA auch tief in den eigenen Archiven gegraben. In einem physischen Medienarchiv mit Tausenden Betacam-, VHS- und D1-Bändern sowie weiteren Datenträgern wurden nach Angaben des Unternehmens vermeintlich verlorene Master-Aufnahmen gefunden. Daraus konnten mehr als 1.500 Filmszenen der sieben Jubiläums-Titel digitalisiert und restauriert werden.

Auch die Community war an der Überarbeitung beteiligt. Bei den "Wing Commander"-Spielen flossen Mods von Fans in die offiziellen Neuveröffentlichungen ein. Wer bereits eine digitale Version der betroffenen Spiele auf GOG oder in der EA App besitzt, soll das Upgrade auf die jeweilige Jubiläums-Edition kostenlos erhalten.

Diese 25 Spiele kehren zurück

Neben "Road Rash: 30th Anniversary Edition" und den sechs Jubiläums-Ausgaben aus dem "Wing Commander"-Universum umfasst die Sammlung weitere Klassiker. Dazu gehören "Wing Commander: Privateer", "Wing Commander: Academy" und "Wing Commander: Armada", außerdem "Strike Commander", "Theme Hospital" sowie "Crusader: No Remorse" und "Crusader: No Regret".

Auch die ersten neun Hauptteile der "Ultima"-Reihe und die beiden "Ultima Underworld"-Spiele sind dabei. Die Jubiläums-Editionen von "Road Rash" und "Wing Commander" kosten laut EA jeweils 9,99 US-Dollar, die übrigen Titel jeweils 4,99 US-Dollar. Die Sammlung erscheint auf Steam, GOG und in der EA App. Auf Steam und GOG laufen bis 19. November Aktionsangebote.