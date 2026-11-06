i Neue Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und digitale Decks: Pokémon veröffentlicht "Mega-Entwicklung – Delta-Herrschaft". The Pokémon Company International Neue TCG-Erweiterung Pokémon startet "Delta-Herrschaft" mit Mega-Rayquaza Mega-Rayquaza-ex und eine neue Stadion-Mechanik: Die Pokémon-Erweiterung "Delta-Herrschaft" ist ab sofort erhältlich. Von Rene Findenig 06.11.2026, 17:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pokémon-Fans können ab sofort neue Karten sammeln und spielen: Die Erweiterung "Mega-Entwicklung – Delta-Herrschaft" ist weltweit bei teilnehmenden Händlern erhältlich. Mit dabei sind mehrere mächtige Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex und eine neue Spielmechanik mit sogenannten Legendären Stadien.

Mit "Mega-Entwicklung – Delta-Herrschaft" erscheint die nächste Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Mega-Rayquaza-ex, Mega-Golgantes-ex, Mega-Calamanero-ex und Mega-Tectass-ex. Die neuen Karten sind ab sofort in Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und verschiedenen Kollektionen erhältlich.

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Delta-Herrschaft fokussiert auf Mega-Rayquaza und die neue Kartenmechanik "Legendäres Stadion". The Pokémon Company International

Eine Neuerung betrifft die Stadionkarten: Erstmals werden sogenannte Legendäre Stadien eingeführt. Sie entstehen durch die Kombination zweier Stadionkarten, deren Illustrationen zusammen ein größeres Motiv ergeben.

Die neue Mechanik soll zugleich zusätzliche strategische Möglichkeiten für das Spiel eröffnen. Boosterpacks mit Legendären Stadien enthalten laut Pokémon beide benötigten Kartenhälften.

Neue Karten auch digital spielbar

Die Erweiterung ist auch in der digitalen Version Pokémon-Sammelkartenspiel-Live verfügbar. Dort können Spielerinnen und Spieler mit dem Kampfpass-Deck "Mega-Entwicklung – Delta-Herrschaft" rund um Mega-Rayquaza-ex loslegen.

Wer weitere Partien spielt, kann zusätzlich ein Deck mit Mega-Calamanero-ex freischalten. Damit wird die neue Erweiterung sowohl für Sammler als auch für Spielerinnen und Spieler interessant, die ihre Decks erweitern möchten.