i Der The 800XL erscheint im April 2027. Neben Klassikern bietet er auch einen Modulschacht und integriertes BASIC. Atari "The 800XL" Kult-Computer von Atari bekommt ein Comeback Mechanische Tastatur, 25 Spiele und HDMI: Atari bringt seinen legendären Heimcomputer 800XL als moderne Neuauflage zurück. Von Rene Findenig 06.11.2026, 17:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ataris legendärer Heimcomputer 800XL feiert ein Comeback. Die Neuauflage The 800XL kommt am 23. April 2027 auf den Markt, bietet eine mechanische Tastatur, 25 vorinstallierte Spiele und einen HDMI-Anschluss. Vorbestellungen sind bereits möglich, der Preis liegt bei 219,99 Euro. In den 1980er-Jahren stand der Atari 800XL für eine Generation von Heimcomputern, die Spielen und Programmieren miteinander verbanden.

Die Neuauflage stammt von Retro Games Ltd., die bereits mehrere klassische Computer als moderne Versionen umgesetzt haben. Plaion Replai übernimmt Herstellung und Vertrieb. Optisch orientiert sich das Gerät am Original aus dem Jahr 1983. Auch die mechanische Tastatur, der Modulschacht und Atari BASIC sind wieder mit dabei. Unter der Haube wurde die Technik allerdings an heutige Bildschirme und Anschlüsse angepasst.

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25 Spiele sind bereits installiert

Zum Start stehen 25 vorinstallierte Spiele bereit. Darunter befinden sich bekannte Klassiker wie "Asteroids", "Boulder Dash", "Centipede", "Crystal Castles", "M.U.L.E.", "Miner 2049er" und "Missile Command". Acht der Spiele stammen aus dem Atari-Portfolio, 17 weitere von Drittanbietern. Zwei zusätzliche Titel sind versteckt: "Castle Crisis" und "Super Breakout" lassen sich durch den Anschluss eines analogen Controllers freischalten.

Wer mehr Spiele möchte, kann Software über USB laden oder weiterhin Module verwenden. Unterstützt werden auch Images von Disketten und Kassetten. THE 800XL soll nicht nur Spiele abspielen, sondern auch die Nutzung klassischer 8-Bit-Software ermöglichen. Unterstützt werden Programme für die Atari-400-, 800-, XL- und XE-Computer sowie Spiele für die Atari-5200-Konsole.

HDMI, Speicherstände und Zurückspulen

Für den Anschluss an moderne Fernseher und Monitore gibt es einen HDMI-Ausgang. Unterstützt werden PAL mit 50 Hertz und NTSC mit 60 Hertz. Neben einer originalgetreuen 4:3-Darstellung sind pixelgenaue Anzeigemodi und optionale CRT-Filter vorgesehen, die den Look alter Röhrenbildschirme nachahmen. Vier USB-A-Anschlüsse nehmen Controller und Speichersticks auf. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes USB-C-Kabel.

Praktisch für längere Spielsessions sind die Speicherfunktion und die Rückspulfunktion: Pro Spiel gibt es vier Speicherplätze, außerdem lassen sich bis zu 30 Sekunden zurückspulen. Das soll sowohl bei den integrierten Spielen als auch bei Modulen und selbst geladener Software funktionieren. Auch der Joystick wurde neu aufgelegt. Der TheCXStick orientiert sich am klassischen Atari-Design, besitzt neben dem Feuerknopf aber sieben zusätzliche Aktions- und Funktionstasten. HDMI-Kabel, USB-A-zu-USB-C-Kabel und Kurzanleitung liegen ebenfalls bei.

Preis und Verkaufsstart

The 800XL kann bereits für 219,99 Euro vorbestellt werden. Die Veröffentlichung ist für den 23. April 2027 geplant. Atari will mit der Neuauflage nicht nur Nostalgiker ansprechen, sondern auch jüngeren Nutzern einen Zugang zur Geschichte der Heimcomputer ermöglichen. Durch das integrierte BASIC bleibt der Rechner auch für jene interessant, die eigene Programme schreiben und ausprobieren möchten.