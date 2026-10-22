Nach über 10 Jahren! Disney holt Kultserie zurück

Singen, tanzen und jede Menge Drama! Mehr als zehn Jahre nach dem Serien-Aus feiert die Kult-Musicalserie "Glee" ihr großes Comeback. Jetzt ist es offiziell: Disney bringt die beliebte Show zurück auf die Bildschirme.
Diese Nachricht dürfte bei Serienfans für Freudenschreie sorgen! Die erfolgreiche Musicalserie "Glee" bekommt eine Neuauflage. Das bestätigten die Streamingdienste Disney+ und Hulu mit einem gemeinsamen Instagram-Posting: "Es ist offiziell. 'Glee' kommt zurück."
Besonders spannend: Laut dem Branchenmagazin "Variety" könnten auch bekannte Gesichter aus der Originalserie wieder mit dabei sein. Unter anderem soll Hauptdarstellerin Lea Michele erneut vor die Kamera treten.
Wer tatsächlich zum Cast gehören wird und wann die Neuauflage startet, ist allerdings noch nicht bekannt.
Von 2009 bis 2015 begeisterte "Glee" weltweit Millionen Fans. Die Serie von Ryan Murphy, Brad Falchuk und Ian Brennan drehte sich um einen Schulchor an einer Highschool im US-Bundesstaat Ohio.
Neben mitreißenden Songs und aufwendigen Tanznummern ging es in den sechs Staffeln auch um ernste Themen wie Mobbing, Sexualität, Identität und Ausgrenzung.
Jetzt soll der Kult zurückkehren – und die Fans dürfen gespannt sein, wer diesmal das Mikrofon schnappt.