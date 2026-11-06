i Mit dem experimentellen Flugzeug will die US-Behörde die "Entwicklung und Erprobung fortschrittlicher Luftfahrttechnologien beschleunigen". NASA Neue X-Reihe NASA zeigt experimentellen Hightech-Jet X-70 Fractal Die US-Raumfahrtbehörde stellt einen neuen experimentellen Jet vor. In zwei Jahren soll er zum ersten Mal abheben. Von Digital Heute 06.11.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die NASA hat auf der Konferenz UP Summit im Kennedy Space Center ein neues Flugzeug vorgestellt: die X-70 Fractal. Es handelt sich um einen bemannten Jet, der als "leistungsstarke und äußerst anpassungsfähige Forschungsplattform" dienen soll.

Mit dem experimentellen Flugzeug will die US-Behörde die "Entwicklung und Erprobung fortschrittlicher Luftfahrttechnologien beschleunigen". Genauer soll die Manövrierfähigkeit "auf eine Weise erforscht werden, wie sie bei bemannten Flügen bisher noch nie demonstriert wurde".

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Wie "t3n" berichtet, betonte NASA-Chef Jared Isaacman den modularen Aufbau des Jets. Durch die Möglichkeit, interne und externe Nutzlasten schnell auszutauschen, könne man zügig von einem Experiment zum nächsten übergehen.

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Mach 0,75 und 13 Kilometer Höhe

Bei den technischen Daten wird die NASA konkreter: Die X-70 Fractal soll beim Start rund 4,5 Tonnen wiegen und eine Nutzlast von circa 900 Kilogramm mitnehmen können. Sie soll mit Mach 0,75 fliegen – also etwa 926 km/h – und bis zu 13 Kilometer hoch aufsteigen.

Mit der X-Kennung reiht sich der neue Jet in eine lange Tradition ein. Diese begann 1947 mit der Bell X-1, mit der Pilot Chuck Yeager als erster Mensch im horizontalen Flug die Schallmauer durchbrach.