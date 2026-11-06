Startseite Life Digital
Mit dem experimentellen Flugzeug will die US-Behörde die
Mit dem experimentellen Flugzeug will die US-Behörde die "Entwicklung und Erprobung fortschrittlicher Luftfahrttechnologien beschleunigen".
NASA
Neue X-Reihe

NASA zeigt experimentellen Hightech-Jet X-70 Fractal

Die US-Raumfahrtbehörde stellt einen neuen experimentellen Jet vor. In zwei Jahren soll er zum ersten Mal abheben.
Von Digital Heute
06.11.2026, 15:13
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die NASA hat auf der Konferenz UP Summit im Kennedy Space Center ein neues Flugzeug vorgestellt: die X-70 Fractal. Es handelt sich um einen bemannten Jet, der als "leistungsstarke und äußerst anpassungsfähige Forschungsplattform" dienen soll.

Historische NASA-Fotos kommen unter den Hammer

Mit dem experimentellen Flugzeug will die US-Behörde die "Entwicklung und Erprobung fortschrittlicher Luftfahrttechnologien beschleunigen". Genauer soll die Manövrierfähigkeit "auf eine Weise erforscht werden, wie sie bei bemannten Flügen bisher noch nie demonstriert wurde".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie "t3n" berichtet, betonte NASA-Chef Jared Isaacman den modularen Aufbau des Jets. Durch die Möglichkeit, interne und externe Nutzlasten schnell auszutauschen, könne man zügig von einem Experiment zum nächsten übergehen.

Mach 0,75 und 13 Kilometer Höhe

Bei den technischen Daten wird die NASA konkreter: Die X-70 Fractal soll beim Start rund 4,5 Tonnen wiegen und eine Nutzlast von circa 900 Kilogramm mitnehmen können. Sie soll mit Mach 0,75 fliegen – also etwa 926 km/h – und bis zu 13 Kilometer hoch aufsteigen.

Auch interessant

NASA-Jet X-59 bricht Geschwindigkeitsrekord
LIVE – Musks Riesenrakete hebt erfolgreich ins All ab
Orion-Hitzeschild hält 2200 Grad stand

Mit der X-Kennung reiht sich der neue Jet in eine lange Tradition ein. Diese begann 1947 mit der Bell X-1, mit der Pilot Chuck Yeager als erster Mensch im horizontalen Flug die Schallmauer durchbrach.

red, 06.11.2026, 15:13
Mehr zum Thema
Nasa Flugzeug Luftfahrt Raumfahrt

Weiterlesen

Weitere Storys
X Experiment
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote