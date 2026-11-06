i Die zweite Staffel erzählt von der romantischen Beziehung zwischen Allie Hayes (Mika Abdalla) und Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn). © Amazon Content Services LLC Erfolgs-Serie geht weiter "Off Campus" – Starttermin der 2. Staffel steht fest Die Romance-Serie "Off Campus" geht weiter: Prime Video hat jetzt verraten, wann die neuen Folgen starten – und wer diesmal im Mittelpunkt steht. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fans von "Off Campus" können sich den Termin bereits im Kalender markieren: Die zweite Staffel startet am 28. April 2027 bei Prime Video. Die neuen Folgen werden zeitgleich in mehr als 240 Ländern veröffentlicht.

Die Fortsetzung war nach dem starken Auftakt kaum überraschend. Immerhin erreichte die erste Staffel innerhalb von zwölf Tagen weltweit 36 Millionen Zuschauer. Sie legte damit den drittbesten Serienstart in der Geschichte des Streamingdienstes hin. Bei Frauen zwischen 18 und 34 Jahren war es sogar die bisher erfolgreichste Serienpremiere der Plattform.

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Neues Liebespaar im Mittelpunkt

Die Serie beruht auf der erfolgreichen, fünfteiligen Bestsellerreihe von Elle Kennedy und trifft den Nerv einer riesigen, bereits existierenden Fangemeinde im Netz (BookTok / TikTok). Erzählt wird vom Leben eines erfolgreichen College-Eishockeyteams und den jungen Frauen in dessen Umfeld. Zwischen Spielen, Partys und Studium geht es um Liebe, Trennungen, Freundschaften und den schwierigen Schritt ins Erwachsenenleben.

In Staffel zwei rücken Allie Hayes und Dean Di Laurentis ins Zentrum der Handlung. Gespielt werden sie von Mika Abdalla und Stephen Kalyn. Ihre Romanze dürfte für reichlich Gefühl und neue Verwicklungen auf dem Campus sorgen.

Zum Hauptcast gehören außerdem Ella Bright (The Crown), Belmont Cameli (Saved by the Bell), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Original Sin,), Jalen Thomas Brooks (The Pitt) und India Fowler (Fear Street: Prom Queen).

Julia Sarah Stone (The Killing), Khobe Clarke (Cruel Intentions), Miles Gutierrez-Riley (Smile 2) und Phillipa Soo (Hamilton) werden wiederkehrende Rollen übernehmen. Charlie Evans (Paradise) und Shay Rudolph (Lethal Weapon) sind als Gastdarstellende dabei.

Autorin Elle Kennedy hat bereits mehr als 50 zeitgenössische Romane und Liebesgeschichten veröffentlicht. Ihre Bücher wurden in über 25 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als zehn Millionen Mal verkauft.

Ab dem 28. April 2027 zeigt sich, ob die zweite "Off Campus"-Romanze an den Erfolg der ersten Staffel anknüpfen kann.