i TikTok-Star Marcel Johnson ist im Alter von nur 32 Jahren an Magenkrebs gestorben. cellytaughtme/instagram Fünffacher Papa Krebs-Drama! TikTok-Star stirbt mit nur 32 Jahren TikTok-Star Marcel Johnson ist im Alter von nur 32 Jahren an Magenkrebs gestorben. Der fünffache Familienvater kämpfte 15 Monate gegen die Krankheit. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 17:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 900.000 Menschen verfolgten auf TikTok den schweren Kampf von Marcel Johnson gegen den Krebs. Der fünffache Familienvater aus dem US-Bundesstaat Michigan ließ seine Follower an seiner Erkrankung teilhaben. Am 2. November starb der 32-Jährige an Magenkrebs.

Dabei hatte sich Johnson mit seiner Frau Taylor erst im Sommer 2024 einen Traum erfüllt und die Bäckerei "Lil Daddy’s Cheesecakes" eröffnet. Unter dem Namen "celnoshell" zeigte er zunächst seinen Alltag, später dokumentierte er auch seine Behandlungen.

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Krebs bereits im Endstadium

Im August 2025 suchte Johnson wegen heftiger Bauchschmerzen eine Notfallpraxis auf. Nur fünf Tage später stand fest, dass er an Magenkrebs im vierten Stadium litt. "Es ist, als könnte das nicht real sein. Ich fühle mich, als wäre ich noch immer in einem Film oder einem sehr langen Traum", sagte er damals dem Sender WXYZ.

Nach 25 Chemotherapien war sein Körper zu geschwächt, um die Behandlung fortzusetzen. "Keine Chemo mehr. Ich bin zu schwach für die Behandlung", erklärte er im September 2026. Ein Besuch im kalifornischen Krebszentrum "City of Hope" brachte ihm noch Antworten, zehn Tage später kehrte er im Rollstuhl nach Hause zurück.

Letzte Worte an seine Familie

Seine letzten Tage verbrachte der 32-Jährige auf eigenen Wunsch daheim, betreut von einem Hospizdienst. Seine Frau Taylor und sein jüngerer Bruder waren bei ihm, als er starb. Kurz vor seinem Tod soll Johnson gesagt haben: "Ich bin bereit zu gehen."

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"Ich bin so froh und stolz, sagen zu können, dass ich seine Wünsche bis ganz zum Schluss respektiert habe", erklärte seine Frau später auf TikTok. Auf Instagram schrieb sie: "Ich habe eine ganze Hälfte von mir verloren. Er hat so lange so hart gekämpft. Er war so müde und erschöpft und hatte solche Schmerzen ... Mein Leben wird nie wieder dasselbe sein."

Eine Spendenaktion soll nun Taylor und die fünf gemeinsamen Söhne unterstützen.