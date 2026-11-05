i WhatsApp testet eine neue Funktion. istock (Symbolbild) Was dahinter steckt WhatsApp-Update – plötzlich erscheint Foto im Chat WhatsApp testet eine neue Funktion, die Fotos und Videos direkt im Chat vorschlägt. Die Neuerung soll bald für Android und iPhone kommen. Von Digital Heute 05.11.2026, 07:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer über WhatsApp Fotos oder Videos verschicken möchte, muss dafür normalerweise erst die Galerie öffnen. Das könnte sich bald ändern. Der Messenger testet eine Funktion, die zuletzt gespeicherte Aufnahmen direkt im Chat vorschlägt.

Wie das auf WhatsApp spezialisierte Portal WABetaInfo berichtet, sollen die Vorschläge sowohl auf Android-Smartphones als auch auf iPhones erscheinen.

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Bisher kennt man von der Android-Version bereits ähnliche Vorschläge für Sticker, die auf häufig verwendeten Emojis basieren. Nun soll das Prinzip auch auf Fotos und Videos ausgeweitet werden.

Zwei Varianten werden getestet

Dabei experimentiert WhatsApp mit zwei unterschiedlichen Darstellungen.

Bei der ersten Variante erscheint ein kleines Popup oberhalb des Eingabefelds. Darin wird das zuletzt gespeicherte Foto oder Video aus der Galerie vorgeschlagen.

Bei der zweiten Variante taucht die Vorschau direkt an der Stelle auf, an der sich normalerweise das Kamerasymbol rechts neben dem Texteingabefeld befindet.

So sollen Nutzer neue Aufnahmen schneller in einem Chat teilen können.

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Fotos werden nicht automatisch verschickt

Wichtig: Nur weil WhatsApp ein Bild oder Video vorschlägt, wird es noch nicht an den Gesprächspartner gesendet.

Wer auf den Vorschlag tippt, bekommt die Aufnahme zunächst zur Ansicht. Erst danach kann entschieden werden, ob das Foto oder Video tatsächlich verschickt werden soll. Ein versehentliches automatisches Versenden ist durch die neue Vorschlagsfunktion also nicht vorgesehen.

Neue Funktion soll automatisch starten

Aktuell befindet sich das Feature noch in der Testphase. Laut WABetaInfo ist geplant, die Neuerung in den kommenden Wochen schrittweise für Android und iOS bereitzustellen. Nach der Einführung soll die Funktion standardmäßig eingeschaltet sein.

Wer keine Medienvorschläge im Chat sehen möchte, soll sie jedoch manuell deaktivieren können. Wann genau alle WhatsApp-Nutzer die Neuerung erhalten, steht noch nicht fest.