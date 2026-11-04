i Das Set besteht aus 5.363 Teilen, ist 70 Zentimeter hoch und damit das bisher größte LEGO Ideas Modell. LEGO 5.363 Teile Godzilla wird zum 70 Zentimeter großen LEGO-Monster 5.363 Teile, 70 Zentimeter Höhe und ein Preis von 399,99 Euro: LEGO bringt erstmals Godzilla als riesiges Sammlermodell. Von Rene Findenig 04.11.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der König der Monster bekommt seinen großen Auftritt aus LEGO-Steinen. Die dänische Spielzeugfirma bringt erstmals Godzilla aus dem Legendary Monsterverse als großes Sammlermodell heraus. Das Set besteht aus 5.363 Teilen, ist 70 Zentimeter hoch und damit das bisher größte LEGO Ideas Modell. Der Verkaufsstart erfolgt am 27. November – passend zum Black Friday.

Das Modell mit der Nummer 21375 richtet sich an Erwachsene ab 18 Jahren und kostet 399,99 Euro. Neben der imposanten Größe soll vor allem die Beweglichkeit überzeugen. Kopf, Arme, Beine und Schwanz lassen sich bewegen. Auch Schultern, Ellbogen, Handgelenke und Finger können in unterschiedliche Positionen gebracht werden. Zu den Details zählen die schuppige Haut, die gezackten Rückenflossen und Godzillas geschwungener Schwanz.

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Mit Hitzestrahl und riesigem Fußabdruck

Besonders auffällig ist die Darstellung von Godzillas berühmtem Hitzestrahl. Dafür lässt sich die Zunge des Modells gegen ein entsprechendes Bauteil austauschen. In der dramatischen Pose erreicht die Figur eine Höhe von 70 Zentimetern.

Sie ist 40 Zentimeter lang und 27 Zentimeter breit. Eine LEGO-Minifigur reicht dem Monster gerade einmal bis zum Knöchel. Die Idee stammt vom Fan-Designer Matthew Esposito aus New York. Er hatte seinen Entwurf auf der Plattform LEGO Ideas eingereicht.

Nachdem das Projekt 10.000 Unterstützer erreicht hatte, prüfte LEGO den Vorschlag und gab schließlich grünes Licht für die Umsetzung. Laut Esposito steckten mehr als zwei Jahre Arbeit in dem Projekt. Besonders der Kopf sei beim Entwurf eine Herausforderung gewesen.

Gratis-Set zum Black Friday

Zum Verkaufsstart legt LEGO eine zusätzliche Sammlerzugabe drauf. Wer das Godzilla-Modell zwischen 27. und 30. November online oder in einem LEGO Store kauft, erhält das Set "Godzilla-Logo mit Fußabdruck" (40888) gratis dazu – solange der Vorrat reicht.

Es besteht aus 359 Teilen und zeigt das Godzilla-Logo vor einer Stadtkulisse. Auch Godzillas Gegenspielerin Mothra ist auf einem Gebäude zu sehen.

Bereits am 3. November um 17 Uhr präsentiert LEGO das Modell in einem Livestream auf LEGO.com/live/black-friday. Dabei sollen die Designer Jordan David Scott und Jim Clayton sowie Fan-Designer Esposito Fragen beantworten und Einblicke in die Entwicklung geben. LEGO Insiders können außerdem an einem Gewinnspiel um ein signiertes Set teilnehmen.

Der Verkaufsstart fällt auch mit dem Godzilla-Tag und dem Kinostart von "Godzilla Minus Zero" zusammen. Wer das große Monster ins Regal stellen will, muss allerdings Platz schaffen: Das fertige Modell ist 70 Zentimeter hoch.