i Das neue LEGO-Icons-Set bildet ein venezianisches Viertel nach. Es kostet 499,99 Euro und erscheint Anfang November. LEGO LEGO-Icons-Set vorgestellt Gondel, Uhrturm – LEGO baut Venedig mit 5.682 Teilen Eine Villa, eine Gondel und ein Straßenklavier mit echten Tönen: LEGO bringt ein Venedig-Modell mit 5.682 Teilen auf den Markt. Von Rene Findenig 22.10.2026, 21:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kanäle, Gondeln und prunkvolle Gebäude: LEGO bringt mit dem "Venezianischen Viertel" ein neues Set für Erwachsene auf den Markt. Das Modell besteht aus 5.682 Teilen, enthält 17 Minifiguren und kostet knapp 500 Euro. Verkaufsstart ist Anfang November.

Das Set aus der Icons-Reihe bildet ein Viertel entlang einer venezianischen Uferpromenade nach. Zu den Gebäuden zählen eine Luxusvilla, eine Glasbläserei und ein Turm mit astronomischer Uhr.

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Für Leben in der Kulisse sorgen 17 Minifiguren, darunter Gondolieri, Musiker, Touristen und Karnevalsgäste. LEGO

Eine Bogenbrücke führt über den Kanal, auf dem eine Gondel Platz findet. Das Modell ist mehr als 48 Zentimeter hoch, 64 Zentimeter breit und 33 Zentimeter tief. Auch interaktive Details sind eingebaut. Eine drehbare Blumenvase auf einem Straßenklavier lässt echte Töne erklingen.

17 Minifiguren bevölkern das Set

Am Uhrturm kann ein Mechanismus bewegt werden, der den astronomischen Kalender in Gang setzt. Dächer und Böden lassen sich abnehmen, um die Innenräume zu betrachten. Außerdem kann das Diorama in zwei Bereiche zerlegt und unterschiedlich angeordnet werden.

Für Leben in der Kulisse sorgen 17 Minifiguren, darunter Gondolieri, Musiker, Touristen und Karnevalsgäste mit aufwendig gestalteten Masken und Kostümen. Das Set richtet sich an erwachsene LEGO-Fans ab 18 Jahren.

Der Preis beträgt 499,99 Euro. Mitglieder von LEGO Insiders erhalten ab 1. November 2026 vorzeitig Zugriff, der reguläre Verkaufsstart ist für 4. November geplant.

Wer das Set zwischen 1. und 8. November kauft, erhält außerdem das 322-teilige Set "Venezianisches Wassertaxi" gratis dazu – solange der Vorrat reicht. Es enthält ein klassisches Wassertaxi, eine Anlegestelle und zwei Minifiguren.