i Unternehmen sollten kritische Updates rasch installieren und nach Dringlichkeit priorisieren. Commvault KI erhöht den Druck PHP-Lücken zeigen die Grenzen der Cyberabwehr auf Kritische PHP-Schwachstellen zeigen, wie wichtig rasche Updates sind. Doch Unternehmen müssen laut Commvault für erfolgreiche Angriffe gewappnet sein. Von Rene Findenig 22.10.2026, 19:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue kritische PHP-Schwachstellen zeigen, wie rasch Sicherheitslücken in weit verbreiteter Software entdeckt werden können. Gleichzeitig steigt der Druck auf IT-Teams, Updates zu prüfen und einzuspielen. Mark Molyneux, Field CTO beim Cybersecurity-Unternehmen Commvault, warnt davor, sich allein auf Schutzmaßnahmen zu verlassen. Unternehmen müssten auch darauf vorbereitet sein, Systeme nach erfolgreichen Angriffen rasch wiederherzustellen.

Die jüngsten PHP-Lücken verdeutlichen laut Molyneux das Risiko für weltweit eingesetzte IT-Systeme. Zwar stehen Sicherheitsupdates bereit, doch Angreifer können ebenfalls KI nutzen, um Schwachstellen schneller zu analysieren und Angriffe vorzubereiten. Unternehmen sollten kritische Updates deshalb rasch installieren und nach Dringlichkeit priorisieren.

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Backups, Prioritäten, Wiederherstellungstests

Gleichzeitig könnte die Zahl entdeckter Schwachstellen weiter steigen. Molyneux verweist auf Meldungen von Microsoft, Oracle und Apple, die zahlreiche Sicherheitslücken samt Patches veröffentlicht hätten. Für IT-Abteilungen bedeutet das zusätzliche Arbeit: Sie müssen Updates testen, Risiken bewerten und entscheiden, welche Lücken zuerst geschlossen werden. Wenn mehrere Probleme gleichzeitig auftreten, können weniger dringende Updates vorerst zurückstehen.

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Commvault fordert deshalb, neben der Angriffsabwehr auch die Wiederherstellung nach einem Vorfall systematisch vorzubereiten. Unter dem Begriff "ResOps" fasst das Unternehmen Prozesse zusammen, mit denen kritische IT-Dienste und Daten nach Störungen möglichst schnell wieder verfügbar gemacht werden sollen. Dazu gehören geschützte Backups, klare Prioritäten und regelmäßige Wiederherstellungstests.

Im Mittelpunkt steht dabei das sogenannte "Minimum Viable Business": jene Systeme, Daten und Abläufe, die für den Fortbestand eines Unternehmens unverzichtbar sind. Sicherheits-, Infrastruktur- und Betriebsteams sollen gemeinsam festlegen, welche Bereiche im Ernstfall zuerst wieder funktionieren müssen. KI könne auch helfen, solche Abläufe zu automatisieren.