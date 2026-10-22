i Die neuen Oppo Enco X4 versprechen bis zu 53 Stunden Akkulaufzeit. Oppo Neue Premium-Kopfhörer Oppo Enco X4 bringen KI-Übersetzung und Dynaudio-Sound Dynaudio-Sound, adaptive Geräuschunterdrückung und KI-Übersetzung: Oppo bringt die Enco X4 für 219 Euro nach Österreich. Von Rene Findenig 22.10.2026, 17:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Oppo bringt mit den Enco X4 neue Premium-In-Ears nach Österreich. Die kabellosen Kopfhörer setzen auf ein gemeinsam mit dem dänischen Audiospezialisten Dynaudio abgestimmtes Soundsystem, adaptive Geräuschunterdrückung und mehrere KI-Funktionen. Der Preis liegt bei 219 Euro. Einige der interessantesten Extras funktionieren allerdings nur mit kompatiblen Oppo-Smartphones.

Im Inneren jedes Ohrhörers arbeiten zwei Treiber: ein 11-Millimeter-Tieftöner für Bässe und ein 6-Millimeter-Hochtöner mit planarer Membran für hohe Frequenzen. Beide besitzen einen eigenen Digital-Analog-Wandler. Fünf Klangprofile sollen die Wiedergabe an unterschiedliche Musikrichtungen und persönliche Vorlieben anpassen.

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Die Enco X4 unterstützen zudem erstmals bei kabellosen Oppo-In-Ears eine verlustfreie Audioübertragung. Mit einem kompatiblen Smartphone der Find-X10-Serie sind laut Hersteller bis zu 24 Bit und 48 kHz bei einer Übertragungsrate von 2,3 Mbit/s möglich.

Für ruhigere Musikmomente soll die adaptive aktive Geräuschunterdrückung sorgen. Drei Mikrofone und ein spezieller KI-Prozessor erkennen unterschiedliche Umgebungen und passen die Intensität der Unterdrückung an. Laut Oppo fällt die Geräuschunterdrückung gegenüber den Enco X3s unter bestimmten Testbedingungen bis zu doppelt so stark aus. Bei menschlichen Stimmen soll sie um bis zu 30 Prozent effektiver sein.

Viel Künstliche Intelligenz mit an Bord

Auch bei Telefonaten und der Kommunikation im Ausland sollen die Enco X4 helfen. Drei Mikrofone und ein Sensor, der Knochenschwingungen erfasst, sollen die eigene Stimme auch in lauten Umgebungen verständlicher machen. Die KI-Funktion AI Live Translation unterstützt Übersetzungen in mehr als 30 Sprachen. Dafür ist allerdings ein kompatibles OPPO-Gerät mit ColorOS 15.0.1 oder neuer erforderlich.

Die Kopfhörer lassen sich außerdem mit Google Gemini per Sprachbefehl verwenden, sofern das verbundene Gerät die Funktion unterstützt. Eine weitere Funktion erinnert an ungünstige Kopf- und Nackenhaltungen.

Für Videos bieten die Enco X4 eine Dolby-gestützte Audioaufnahme in Stereo. Diese Funktion ist für Smartphones der Oppo-Find-X-Serie optimiert. Bluetooth 6.1 und die Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig gehören ebenfalls zur Ausstattung. Räumlicher Klang soll mit Android-, iOS- und Windows-Geräten möglich sein.

Bei der Akkulaufzeit verspricht Oppo bis zu 13 Stunden Musikwiedergabe mit einer Ladung und insgesamt bis zu 53 Stunden inklusive Ladecase. Diese Werte gelten bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung, AAC-Wiedergabe und 50 Prozent Lautstärke.

Mit aktiviertem ANC fällt die Laufzeit geringer aus. Die Ohrhörer sind nach IP55 gegen Staub und Strahlwasser geschützt; das Ladecase ist von dieser Schutzklasse nicht umfasst.

Die Oppo Enco X4 kommen schrittweise international auf den Markt und sollen in Österreich sowie Deutschland über oppo.com und Amazon erhältlich sein. Der Preis beträgt 219 Euro.