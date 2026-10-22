Unglaubliches Talent Singende 16-Jährige sorgt bei Show für Gänsehaut Sie ist erst 16 Jahre alt und begeistert mit Gitarre und Rock-Stimme ein Millionenpublikum. Nun wird Nene Royal zum Musik-Superstar. Von Digital Heute 22.10.2026, 16:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit gerade einmal 16 Jahren hat die Thailänderin Nene Royal, bürgerlich Rattikarn Amloy, die US-Talentshow "America’s Got Talent" gewonnen.

Die Sängerin und Gitarristin setzte sich im Finale der 21. Staffel gegen neun weitere Finalisten durch. Mit ihrem Sieg wurde sie zur ersten thailändischen Gewinnerin der langjährigen TV-Show.

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Im Finale präsentierte Nene Royal eine Version von "Seven Nation Army" von The White Stripes. Zuvor hatte sie mit Rock-Klassikern wie "Zombie" von The Cranberries und "Black Hole Sun" von Soundgarden auf sich aufmerksam gemacht.

Gitarrespielen über YouTube gelernt

Ihre Auftritte sorgten in sozialen Medien für große Reichweite und brachten ihr viel Aufmerksamkeit ein.

Hinter dem Künstlernamen steckt Rattikarn Amloy, die am 14. März 2010 in Phuket geboren wurde. Mit dem Gitarrespielen begann sie bereits als Kind.

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Nach eigenen Angaben brachte sie sich vieles selbst mithilfe von YouTube-Videos bei. Schon vor ihrem internationalen Durchbruch trat sie in Thailand bei Wettbewerben und mit Bands auf.

Der Sieg öffnet der jungen Musikerin nun weitere Türen. Nach dem Finale stand unter anderem ein gemeinsamer Auftritt mit Linkin Park auf dem Programm.

Auch außerhalb der USA wird sie zunehmend wahrgenommen: Im Oktober trat sie in Singapur mit der Metal-Band Avenged Sevenfold auf.