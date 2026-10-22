i ? "Herr der Ringe"-Prequel Neuer Trailer! So geht "Die Ringe der Macht" weiter "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht". Die dritte Staffel der teuersten Serie der Welt startet. Prime Video veröffentlicht offiziellen Trailer. Von Jochen Dobnik 22.10.2026, 12:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 11. November geht die teuerste Serie der Welt in die dritte Staffel. Nun hat Prime Video den offiziellen Trailer von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" veröffentlicht.

Die Handlung spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen aus "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe". Die Serie erzählt vom Zweiten Zeitalter Mittelerdes, vom Aufstieg und Fall großer Königreiche sowie vom dunklen Herrscher Sauron, der sich anschickt, den Einen Ring zu schmieden, um alle anderen Ringe der Macht zu kontrollieren und die freien Völker Mittelerdes zu unterwerfen.

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Der neue Trailer zeigt Mittelerde im Krieg. Sauron und seine Orks rücken weiter vor, während die Nazgûl in schwarzer Rüstung durch das Land ziehen. Bei den Elben wachsen die Spannungen, in Khazad-dûm geraten die familiären Beziehungen der Zwerge unter Druck.

Gleichzeitig steht das Inselreich Númenor am Rand eines Bürgerkriegs. Gandalf versucht unterdessen im Osten von Rhûn, die Dunkelheit mit seinen Kräften zurückzudrängen.

Sauron will den Einen Ring schmieden

Die Handlung setzt fünf Jahre nach dem Fall von Eregion ein. Saurons Truppen haben große Teile Mittelerdes unter ihre Kontrolle gebracht. Zu den letzten Zufluchtsorten zählen Khazad-dûm sowie die durch ihre Drei Ringe geschützten Elbenreiche Lindon und Bruchtal.

Von seinem neuen Turm Barad-dûr in Mordor aus verfolgt Sauron seinen entscheidenden Plan: Er will den Einen Ring schmieden und damit seine Gegner unterwerfen. Um ihn noch aufzuhalten, müssen sich Elben, Zwerge, Menschen und Zauberer trotz ihrer Konflikte zusammenschließen.

Die ersten vier Folgen starten auf Prime Video am 11. November. Episode fünf und sechs folgen am 18. November, die letzten beiden Episoden erscheinen am 25. November.