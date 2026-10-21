i Mit der Erweiterung "The War Within" erfanden die Macher "World of Warcraft" neu. Blizzard Gaming-Trends 2026 Nicht "GTA"! "World of Warcraft" ist Twitchs Gaming-Hit "World of Warcraft" führt die Twitch-Charts in der DACH-Region an. Auch deutsche Streamer und Indie-Games erreichen Millionen Zuschauer. Von Digital Heute 21.10.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gaming-Streams bleiben ein Publikumsmagnet: Seit Jahresbeginn wurden weltweit mehr als 8,6 Milliarden Stunden Gaming-Inhalte auf Twitch angesehen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz liegt "World of Warcraft" vor "League of Legends" und "GTA V". Das zeigt der aktuelle "State of Gaming"-Report der Streamingplattform.

Laut Twitch entfallen in der DACH-Region 73 Millionen Stunden Watchtime auf "World of Warcraft". "League of Legends" kommt auf 69 Millionen Stunden, "GTA V" auf 42 Millionen. Weltweit bleibt "League of Legends" mit 622 Millionen Stunden die meistgesehene Gaming-Kategorie.

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Deutsche Streamer erreichen ein globales Publikum

Auch deutsche Creator sind international erfolgreich. BastiGHG ist laut Report der meistgesehene Minecraft-Streamer auf Twitch. Der "League of Legends"-Streamer Noway4u_Sir zählt demnach zu den drei meistgesehenen Creatorn seiner Kategorie weltweit.

Neben etablierten Spielen wächst auch das Interesse an kleineren Produktionen. Die Watchtime von Indie-Games stieg laut Twitch im Jahresvergleich um 51 Prozent auf mehr als 348 Millionen Stunden. Horror-Games kamen bislang auf mehr als 287 Millionen Stunden. Sandbox-Spiele wie "Minecraft" und "Tomodachi Life" erreichten zusammen 831 Millionen Stunden.

Mehr Zuschauer durch Drops und Creatorinnen

Streams mit aktiviertem Twitch-Drops-Tag verzeichneten laut Report 1,6 Milliarden angesehene Stunden – 46 Prozent mehr als im Vorjahr. Über Drops können Zuschauer durch das Ansehen bestimmter Streams Belohnungen in Spielen freischalten. 2025 wurden auf Twitch mehr als 7.500 solcher Kampagnen durchgeführt.

Auch Gaming-Content von Creatorinnen legte zu: Die Watchtime von Inhalten, die Twitch als "Girl Gamer"-Content einordnet, stieg 2026 bislang um 18 Prozent. Spiele wie "Pokopia", "Slime Rancher" und "Palworld" kamen zusammen auf 142 Millionen Stunden Streamingzeit.

Insgesamt wurden die fünf weltweit meistgesehenen Spiele laut Twitch seit Jahresbeginn rund 1,97 Milliarden Stunden angesehen.