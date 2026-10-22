i Gratis gewinnen, persönliche Daten hergeben: Ein Mann wollte wissen, ob sich Lebensmittel-Gewinnspiele lohnen. Nach zwölf Monaten zieht er Bilanz. Nexi/Stockfoto Getty Wahrheit enthüllt Drei Preise bei Gewinnspielen im Jahr – nun die Bilanz Ein Jahr lang nahm ein Reddit-Nutzer an Gewinnspielen teil. Die Ausbeute: Fußballtickets, Süßigkeiten und ein JBL-Lautsprecher – dazu jede Menge Spam. Von Rene Findenig 22.10.2026, 17:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fußballtickets, eine Box voller Süßigkeiten und ein JBL-Lautsprecher: Das ist die Bilanz eines Reddit-Nutzers, der ein Jahr lang bei Gewinnspielen von Lebensmittel- und Süßwarenmarken mitgemacht hat. Sein Fazit fällt gemischt aus. Zwar gewann er tatsächlich Preise, doch seine zweite E-Mail-Adresse wurde nach eigenen Angaben mit Werbemails überflutet.

Der Nutzer veröffentlichte seine Erfahrungen im Forum r/Normalverdiener. Schon ein Jahr zuvor hatte er sich gefragt, ob sich die Teilnahme an Gewinnspielen auf Energydrinks, Süßigkeiten und ähnlichen Produkten lohnt. Daraufhin beschloss er, das Experiment selbst durchzuziehen und nach zwölf Monaten Bilanz zu ziehen. Sein Beitrag erhielt mehr als 500 positive Bewertungen.

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Drei Gewinne in zwölf Monaten

Für sein Experiment stellte der Teilnehmer klare Regeln auf. Er kaufte keine Produkte extra, nur um bei einem Gewinnspiel mitmachen zu können. Auch Aktionen, bei denen mehrere Artikel gekauft oder Punkte gesammelt werden mussten, ließ er aus. Außerdem nahm er nur an Gewinnspielen teil, bei denen der Hauptpreis seiner Einschätzung nach mehr als zehn Euro wert war. Kleine Werbegeschenke wie Stoffbeutel interessierten ihn nicht.

Am Ende standen drei Gewinne zu Buche. Bei Milka gewann er vier Eintrittskarten für ein Fußballspiel aus der ersten oder zweiten Bundesliga. Dazu kamen eine Box mit verschiedenen Ferrero-Süßigkeiten und ein JBL-Lautsprecher. Weitere Preise nennt er nicht.

Der Preis war eine volle Mailbox

Der größte Nachteil zeigte sich für den Nutzer nicht bei den Gewinnen, sondern danach. Seine zweite E-Mail-Adresse sei mit einer kaum überschaubaren Menge an Nachrichten geflutet worden. Die Zahl in seinem Beitrag ist offensichtlich scherzhaft übertrieben – gemeint ist, dass die Werbemails massiv zunahmen.

Immerhin könne er die Nachrichten inzwischen relativ einfach abbestellen, schreibt er. Ob seine Daten darüber hinaus weitergegeben oder für andere Zwecke verwendet wurden, geht aus seinem Beitrag nicht hervor. Der Nutzer zieht daher keine umfassende Datenschutzbilanz, sondern schildert vor allem die nervigen Folgen für sein E-Mail-Postfach.

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Wann sich die Teilnahme lohnt

Ob sich ein Gewinnspiel auszahlt, hängt nicht nur von den Preisen ab. Auch der Aufwand für die Teilnahme, die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns und der Umgang mit den persönlichen Daten spielen eine Rolle.

Wer ohnehin ein Produkt kauft, kann eine kostenlose Teilnahme als Zusatzchance betrachten. Wer dagegen extra einkauft oder viele persönliche Angaben machen muss, zahlt möglicherweise einen höheren Preis als gedacht.

Der Reddit-Nutzer hat durch seine Regeln zumindest verhindert, dass er zusätzlich Geld für Gewinnspiele ausgibt. Ob sich der Aufwand für drei Preise gelohnt hat, bleibt eine persönliche Einschätzung. Der Spam war für ihn jedenfalls ein deutlicher Nachteil.