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Die Geräte kombinieren RTX-Grafik mit NVIDIAs KI-Software und bis zu 128 GB gemeinsam genutztem Speicher.
Die Geräte kombinieren RTX-Grafik mit NVIDIAs KI-Software und bis zu 128 GB gemeinsam genutztem Speicher.
Nvidia
Digital-Telegramm

Nvidia bringt KI-Power in schlanke Windows-Laptops

Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen.
Von Digital Heute
19.10.2026, 07:28
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Montag, 19. Oktober 2026

Nvidia bringt KI-Power in schlanke Windows-Laptops

Nvidia RTX Spark-Laptops sind ab sofort bei Herstellern wie Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft und MSI erhältlich. Die Geräte kombinieren RTX-Grafik mit Nvidias KI-Software und bis zu 128 GB gemeinsam genutztem Speicher. Damit sollen lokale KI-Agenten, kreative Anwendungen, Softwareentwicklung und unterstützte AAA-Spiele direkt auf dem Laptop laufen. Die Preise starten bei 2.599 US-Dollar. Zum Start erhalten berechtigte Neukunden von Perplexity zeitlich begrenzt zwei Monate Perplexity Pro und 3.000 Bonus-Credits kostenlos.

"Nichtmal Senf dabei" – 16 € für Leberkässemmerl am Hbf

Fake-KI lockt Krypto-Nutzer in Malware-Falle

Cyberkriminelle nutzen den Hype um KI-Agenten, um Krypto-Nutzer mit gefälschten Trading-Tools zum Download von Schadsoftware zu verleiten. Laut dem aktuellen HP Threat Insights Report soll die Malware vertrauenswürdige Krypto-Wallet-Erweiterungen im Browser durch bösartige Versionen ersetzen und so digitale Vermögenswerte gefährden. Auch QR-Code-Phishing bleibt ein Problem: Angreifer versuchen, Nutzer auf schlechter geschützte Smartphones zu locken. Zudem beobachten HP-Forscher spezialisierte Schadsoftware-Komponenten, mit denen sich Cyberangriffe effizienter durchführen lassen.

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HP Research: Cyber-Kriminelle nutzen Trend um Agentic AI, um Krypto-Wallets zu stehlen.
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HP Inc.

Drei bietet sechs Monate gratis Internet

Drei will mit seinem Internetangebot "Boost!" neue Kunden gewinnen und setzt auf einen zweiwöchigen Testzeitraum. Bei Neuanmeldung eines Tarifs ab Internet Boost! 5G 150 mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer entfallen außerdem die Grundgebühren in den ersten sechs Monaten, zusätzlich gibt es 100 Euro Bonus und einen kostenlosen Router. Aktivierung und Servicepauschale sind ebenfalls gratis. Laut einer von Drei beauftragten Umfrage würden rund vier von zehn Österreichern wegen mangelnder Internetqualität den Anbieter wechseln. Kunden bis 27 Jahre erhalten zusätzlich 20 Prozent Rabatt auf das monatliche Grundentgelt.

Drei bietet sechs Monate gratis Internet und 100 Euro Bonus.
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Drei
1.600-Euro-Einkauf – dann kam Hammer-Strafe per Post
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          red, 19.10.2026, 07:28
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