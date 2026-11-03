i "Grand Theft Auto VI" kannst du ab 10. November vorab herunterladen. Rockstar Games Vorab-Download ab 10.11. "GTA VI" braucht bis zu 212 GB auf deiner Konsole Der GTA-6-Download startet am 10. November. Auch eine kostenlose Karte der Spielwelt Leonida ist bereits angekündigt. Von Rene Findenig 03.11.2026, 16:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Countdown für "Grand Theft Auto VI" läuft. Wenige Wochen vor dem geplanten Release hat Rockstar Games nun weitere Details zum Vorab-Download bekannt gegeben. Auf der PlayStation 5 startet dieser am 10. November um Mitternacht Ortszeit. Besitzer einer Xbox Series X|S können weltweit ab 00.00 Uhr GMT mit dem Herunterladen beginnen.

Dabei sollten Spieler ausreichend Speicherplatz freihalten. Die Download-Datei benötigt je nach Konsole bis zu 212 GB. Wer das Spiel möglichst pünktlich zum Start spielen möchte, kann es damit bereits mehrere Tage vor der Veröffentlichung auf seiner Konsole installieren.

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Handel startet mit Code-in-Box-Versionen

Auch für den stationären Handel gibt es einen Termin: Code-in-Box-Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sollen ab 12. November erhältlich sein. Dabei handelt es sich um Verpackungen mit einem Download-Code statt einer klassischen Disc.

Weitere Informationen zum Vorab-Download stellt Rockstar über seine Support-Seite bereit. Auf der offiziellen Website finden Fans außerdem Videos, Einblicke in Vice City und den fiktiven US-Bundesstaat Leonida sowie Informationen zu den In-Game-Radiosendern und dem Soundtrack.

Leonida-Karte als Gratis-Download

Auch beim Cover-Artwork und der Spielwelt können Fans bald zugreifen. Am 19. November will Rockstar eine druckfertige Version des offiziellen Covers und eine Karte von Leonida kostenlos auf seiner Website anbieten.

Eine gedruckte, doppelseitige Version des Posters soll kurz nach dem Verkaufsstart im Rockstar Store erscheinen. Sie kostet einzeln 0,99 Euro oder wird bei jedem Einkauf im Rockstar Store kostenlos beigelegt.