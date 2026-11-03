Hacker stehlen Daten von Tausenden von Kunden

Der bekannte Online-Händler notebooksbilliger.de und der Internet-Service-Provider Pyur (auch bekannt als Tele Columbus) haben ihre Kunden über schwerwiegende Cyberangriffe informiert. Bei beiden Unternehmen könnten sensible Daten in die Hände von Kriminellen gelangt sein.
Bei notebooksbilliger.de wurden die unbefugten Zugriffe am 12. Oktober bemerkt. Nach aktuellem Untersuchungsstand lässt sich nicht ausschließen, dass Kontonummern (IBANs) an die Täter abgeflossen sind. Medienberichten zufolge ist eine mittlere fünfstellige Kundenzahl betroffen.
Wie es bei heise.de heißt, werden bei notebooksbilliger keine vollständigen Kreditkartennummern oder Sicherheitscodes gespeichert – diese seien daher nicht betroffen. Auch Passwörter sollen nicht in falsche Hände geraten sein.
Beim Internetanbieter Pyur (Tele Columbus) ereignete sich der Vorfall zwischen Mitte September und Anfang Oktober 2026. Hier sind Vertragsnummern, Namen und Kontodaten betroffen. Beide Unternehmen haben Anzeige erstattet und die zuständigen Behörden informiert.
Notebooksbilliger warnt seine Kunden vor möglichen Folgen: Betrüger könnten mit den erbeuteten Daten Phishing-Angriffe starten und sich als das Unternehmen, eine Bank oder Behörde ausgeben. Betroffene sollten in den kommenden Monaten ihre Kontobewegungen genau im Auge behalten.