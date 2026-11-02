i Mit Play to Learn von Ubisoft können nun auch das antike Griechenland und das mittelalterliche Bagdad edukativ erkundet werden. Ubisoft Games-Telegramm Ubisoft lässt dich Ägypten und Griechenland erkunden Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm. Von Digital Heute 02.11.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 02. November 2026

Ubisoft lässt dich Ägypten und Griechenland erkunden

Durch Play to Learn erhalten Schulen und andere edukative Einrichtungen seit Jahren kostenlos Zugang zu ausgewählten Ubisoft-Spielen, um diese in der Kinder- und Jugendarbeit einzusetzen. Das Programm wurde nun erweitert: Neben den bisher zur Verfügung stehenden Spielen "Rabbids Coding", "Assassin’s Creed Discovery Tour: Altes Ägypten", "Valiant Hearts – The Great War" und "Anno 1404" können ab sofort auch "Assassin’s Creed Discovery Tour: Antikes Griechenland" und "Discovery Tour App: Mittelalterliches Bagdad" genutzt werden.

Die "Discovery Touren" sind eigenständige Spiele, bei dem Spieler sich frei durch das Alte Ägypten bzw. das Antike Griechenland bewegen können. Ubisoft

PlayStation feiert 20 Jahre PlayStation Store

Diesen Monat vor 20 Jahren ging der PlayStation Store auf PlayStation 3-Konsolen live und bringt seitdem über bereits drei Konsolengenerationen Spieler mit Games aller Art zusammen – von Blockbuster-Abenteuern über Indie-Perlen bis hin zu allem dazwischen. Anlässlich des Jubiläums blicken Entwickler verschiedener PlayStation Studios sowie Third-Party-Studios in einem Artikel auf dem PlayStation.Blog auf grandiose Spiele der letzten 20 Jahre zurück, die sie besonders überrascht haben.

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Sony Interactive Entertainment feiert in diesem Monat 20 Jahre PlayStation Store. PlayStation

"War Thunder" entfesselt die Kraft des Adlers

Gaijin Entertainment gibt bekannt, dass "Eagle’s Shadow", das nächste große Content-Update für das Online-Fahrzeugkampfspiel "War Thunder", den Spielern Mitte November zur Verfügung stehen wird. Das Update bringt Dutzende neuer Militärfahrzeuge mit sich, angeführt von der F-15EX Eagle II, der neuesten Weiterentwicklung des legendären amerikanischen Jets. Zu den neuen Schiffen gehört die "Imperator Nikolai I", ein schwer gepanzertes Schlachtschiff der russischen Kaiserlichen Marine mit zwölf 305-mm-Geschützen.

Dienstag, 03. November 2026

"World of Tanks"-Franchise kooperiert mit "Dune"

Wargaming ist stolz darauf, eine Zusammenarbeit mit Legendary Entertainment anzukündigen und exklusive In-Game-Inhalte zu präsentieren, die von "Dune: Part Three" inspiriert sind – dem atemberaubenden Abschluss der epischen Trilogie des für den Oscar nominierten Filmemachers Denis Villeneuve. Der epische Kampf um die Macht erstreckt sich von Arrakis bis in die "World of Tanks"-Reihe und bringt Fahrzeuge, Kommandanten und eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten zum Thema "Dune: Part Three" mit sich.

"Until Dawn 2" zeigt die Mitglieder von Dead True

Firesprite und PlayStation gewähren Einblicke in das Geisterjäger-Team Dead True von "Until Dawn 2". Nachdem diese Spotlight-Reihe nun abgeschlossen ist, können Fans auf der offiziellen Website von "Until Dawn 2" das Team von Dead True einsehen. Dort können sie mehr über die Persönlichkeiten und Beziehungen der Mitglieder erfahren und die Charaktere näher kennenlernen, deren Schicksal letztendlich in ihren Händen liegen wird. Trefft die Mitglieder von Dead True auf der Spielseite.

"Zephyr" als neuer Job für "Final Fantasy XIV: Evercold" enthüllt

Im Rahmen des "Final Fantasy XIV" Fan Festivals 2026 in Tokio gibt Square Enix bekannt, dass Evercold, die neueste Erweiterung des von der Kritik gefeierten MMORPG, am Dienstag, 23. Februar 2027, veröffentlicht wird. Außerdem wurden neue Details zur Erweiterung gezeigt sowie bekanntgegeben, dass "Final Fantasy XIV" weltweit über 35 Millionen Spieler erreicht hat. Während der Eröffnungsansprache präsentierte Produzent und Direktor Naoki Yoshida einige Details, darunter "Zephyr", den zweiten der beiden neuen Jobs.

Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm.