i Die KI-Nutzung steigt weiter: Österreich legte im zweiten Quartal auf 35,4 Prozent zu und liegt damit deutlich über dem globalen Durchschnitt. REUTERS/Manuel Orbegozo Microsoft gibt Einblicke KI-Boom hält an, Österreich liegt weit über dem Schnitt 35,4 Prozent der 15- bis 64-Jährigen in Österreich nutzen generative KI. Weltweit liegt der Anteil laut Microsoft bei 18,8 Prozent. Von Rene Findenig 22.10.2026, 18:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Nutzung von künstlicher Intelligenz steigt weiter – und Österreich liegt deutlich über dem weltweiten Durchschnitt. Im zweiten Quartal 2026 verwendeten hierzulande 35,4 Prozent der 15- bis 64-Jährigen generative KI-Tools. Weltweit waren es 18,8 Prozent. Das geht aus dem aktuellen AI Diffusion Report des Microsoft AI Economy Institute hervor.

Auch im Vergleich zum Jahresbeginn legte die Nutzung zu: Im ersten Quartal lag Österreich noch bei 34,1 Prozent, weltweit waren es 17,8 Prozent. Damit stieg der Anteil hierzulande innerhalb von drei Monaten um 1,3 Prozentpunkte. Mehr als jeder dritte Mensch im erwerbsfähigen Alter nutzt demnach generative KI.

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Vereinigte Arabische Emirate sind ganz vorne

An der Spitze des internationalen Vergleichs liegen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 73,3 Prozent, gefolgt von Singapur mit 64,3 Prozent. Irland kommt auf 49,9 Prozent, Frankreich auf 49,6 Prozent und Norwegen auf 49,4 Prozent. Österreich liegt mit 35,4 Prozent klar über dem globalen Wert, gehört aber nicht zur Spitzengruppe.

Microsoft Majorana 2 soll Quantenrechner beschleunigen i ?

Für Unternehmen geht es laut Microsoft nun zunehmend darum, KI nicht nur einzusetzen, sondern sie auch in konkrete Arbeitsabläufe zu integrieren. Dafür brauche es Investitionen in digitale Infrastruktur, Kompetenzen und Partnerschaften, erklärte Hermann Erlach im September 2026, damals noch General Manager von Microsoft Österreich.

Die Erhebung basiert auf aggregierten und anonymisierten Microsoft-Nutzungsdaten, die unter anderem um Unterschiede bei Geräten, Betriebssystemen und Internetzugang bereinigt werden.