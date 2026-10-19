i Microsoft-CEO Satya Nadella. REUTERS/Manuel Orbegozo "Frontier Playbook" Microsoft zeigt vor, wie Firmen mit KI mehr erreichen Microsoft bündelt Erfahrungen aus Hunderten KI-Projekten. Unternehmen sollen Arbeitsabläufe ändern, statt einzelne Aufgaben schneller zu erledigen. Von Rene Findenig 19.10.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Microsoft will Unternehmen bei der Integration von Künstlicher Intelligenz stärker auf konkrete Geschäftsergebnisse ausrichten. Ein neues "Frontier Playbook" soll zeigen, wie Firmen Arbeitsabläufe neu gestalten und menschliche Fähigkeiten mit KI kombinieren können. Microsoft hat dafür Erfahrungen aus Hunderten KI-Projekten im eigenen Unternehmen zusammengetragen. In einem Beitrag beschreibt Kathleen Hogan, Chief Strategy & Transformation Officer des Konzerns, welche Ansätze funktioniert hätten und wo es Rückschläge gegeben habe.

Nicht nur Zeit sparen, sondern Arbeit verändern

Eine zentrale Erkenntnis nennt Microsoft "Capability Add". Gemeint ist, menschliches Fachwissen und Urteilsvermögen mit KI zu verbinden, damit Beschäftigte Aufgaben bewältigen können, die bisher nicht oder nur mit großem Aufwand möglich waren. Die bloße Einführung neuer KI-Werkzeuge oder eine schnellere Erledigung bestehender Aufgaben reiche dafür nicht aus. Als Beispiel nennt Microsoft die eigene Lieferkette. Dort seien mehr als 100 spezialisierte KI-Agenten eingesetzt worden, die unter anderem Planung, Beschaffung und Logistik unterstützen.

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In ausgewählten Arbeitsabläufen habe sich die Durchlaufzeit dadurch um bis zu 75 Prozent verringert. Ein KI-Agent ist ein System, das bestimmte Aufgaben eigenständig bearbeiten kann – innerhalb vorgegebener Berechtigungen und Grenzen. Auch bei der Softwareentwicklung sieht Microsoft Potenzial. Ein neunköpfiges Team habe eine erste Produktversion innerhalb von 35 Tagen fertiggestellt. Die Ergebnisse stammen aus internen Projekten des Konzerns und sind nicht automatisch auf andere Unternehmen übertragbar.

Beschäftigte sollen die Veränderung mitgestalten

Microsoft betont außerdem, dass Mitarbeiter bei der Einführung von KI eine zentrale Rolle spielen müssen. Sie kennen die Arbeitsabläufe und können beurteilen, wo automatisierte Systeme helfen und wo menschliche Kontrolle nötig bleibt.

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Schulungen allein seien demnach nicht genug: Teams müssten gemeinsam neue Prozesse entwickeln und Erfahrungen austauschen.

Das "Frontier Playbook" bündelt dafür drei Ansätze: KI-Unterstützung für einzelne Berufsrollen, die Neugestaltung kompletter Arbeitsabläufe und die Entwicklung neuer Prozesse, bei denen KI von Anfang an eingeplant wird.

Microsoft will mit dem Leitfaden Unternehmen dabei helfen, messbare Ziele festzulegen und die Wirkung von KI zu überprüfen. Dazu zählen nicht nur Zeit- und Kosteneinsparungen, sondern auch bessere Produkte, höhere Qualität und neue Möglichkeiten für Beschäftigte.