i Paul Hahn Jr., Winzer in 13. Generation und bisheriger Eigentümer des Weinguts Hahn und spusu-Gründer Franz Pichler. spusu spusu Wein prämiert Mobilfunker macht plötzlich Wein – und gewinnt Preise Sieben Goldmedaillen, acht Silbermedaillen und vier Gütesiegel: spusu Wein wurde bei der AWC Vienna 2026 insgesamt 19-mal ausgezeichnet. Von Rene Findenig 22.10.2026, 20:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Weinviertler Weingut spusu Wein hat bei der AWC Vienna 2026 insgesamt 19 Auszeichnungen erhalten. Sieben Weine wurden mit Gold prämiert, darunter mehrere Grüne Veltliner und ein Zweigelt Reserve. Besonders erfolgreich war der Grüne Veltliner Weinviertel DAC Ried Saurisseln 2025, der in seiner Kategorie den zweiten Platz belegte.

Neben den sieben Goldmedaillen gab es für das Weingut acht Silbermedaillen und vier Gütesiegel. Zu den ausgezeichneten Weinen zählen unter anderem der Pinot Blanc 2025, der Sauvignon Blanc 2025 und der Weinviertel DAC Ried Gaisrupp 2025. Auch der Weinviertel DAC Ried Rothen Püllen Reserve 2025 und der Zweigelt Reserve 2022 schafften es auf das Gold-Podium.

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Die AWC Vienna zählt zu den großen internationalen Weinwettbewerben. Laut Veranstalter nehmen jährlich mehr als 1.300 Weinproduzenten teil. Die Weine werden anonym verkostet und nach einem 100-Punkte-System bewertet. Für eine Goldmedaille sind mindestens 90 Punkte nötig. 2026 gehörten der Jury 304 Weinexperten aus 21 Ländern an.

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"Weingut des Jahres"

Hinter spusu Wein steht die Familie Pichler, deren Verbindung zum Weinbau bis in die Kindheit von Andrea und Franz Pichler zurückreicht. 2023 brachte das Unternehmen seinen ersten eigenen Wein auf den Markt. Im Februar 2026 übernahm die spusu Wein GmbH das Weingut Hahn. Seither werden beide Marken eigenständig unter einem Dach geführt. Bei der niederösterreichischen Landesweinprämierung 2026 wurde spusu Wein zudem als "Weingut des Jahres" ausgezeichnet.

Die Weine sind online und in spusu-Shops in Wien, Wolkersdorf, Hohenruppersdorf, Vöcklabruck, Baden und Asparn erhältlich. In der Gastronomie werden sie unter anderem im Turm Restaurant im Wiener Donauturm angeboten.