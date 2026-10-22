i Das Team von Tools at Work vor dem firmeneigenen Apple Shop in der Zirkusgasse 40 in 1020 Wien. Tools at Work Hard + Soft Vertriebsges.m.b.H. Tools at Work Wiener IT-Firma feiert 40 Jahre Apple-Geschichte 1986 brachte Walter Kuntner den ersten Macintosh nach Wien. Heute bietet sein Unternehmen Tools at Work IT-Dienstleistungen und setzt stark auf KI. Von Digital Heute 22.10.2026, 19:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom ersten Macintosh bis zur künstlichen Intelligenz: Das Wiener Familienunternehmen Tools at Work blickt auf vier Jahrzehnte IT-Geschichte zurück. 1986 begann Firmengründer Walter Kuntner mit dem Vertrieb von Apple-Computern. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 35 Mitarbeiter, erzielt nach eigenen Angaben etwa elf Millionen Euro Jahresumsatz und betreut Kunden in Österreich und im Ausland.

Kuntner lernte den ersten Macintosh 1986 als Architekturstudent in den USA kennen und brachte die Technologie nach Wien. Gemeinsam mit seiner Frau Berenice Kuntner und Partnern baute er zunächst das Unternehmen Hard+Soft auf. 1996 folgte die Gründung von Tools at Work, das sich anfangs auf Desktop Publishing und Videotechnik konzentrierte.

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Mittlerweile reicht das Angebot weit über Apple-Produkte hinaus. Das Unternehmen betreut Apple-, Windows- und gemischte IT-Umgebungen und bietet unter anderem Netzwerkbetreuung, Cloud-Dienste, IT-Sicherheit, Datensicherung und Gerätemanagement an. Reparaturen werden überwiegend in der eigenen zertifizierten Werkstatt erledigt.

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"Taskforce KI" soll Unternehmen unterstützen

Auch Bildungseinrichtungen sowie Kunden aus der Video- und Audiotechnik gehören zum Geschäft. Die Schwesterfirma ToolsOnAir entwickelt Lösungen für den Rundfunkbereich. Ein Schwerpunkt für die Zukunft ist künstliche Intelligenz. Eine eigene "Taskforce KI" soll Unternehmen dabei unterstützen, passende Anwendungen auszuwählen, KI sicher in bestehende Systeme zu integrieren und konkrete Arbeitsabläufe zu entwickeln.

"Technologien verändern sich, aber die Anforderungen der Kunden bleiben im Kern gleich: Sie brauchen Lösungen, die funktionieren und langfristig tragfähig sind", sagt Walter Kuntner. Der Kundenkreis umfasst laut Unternehmen Privatanwender, Firmen und öffentliche Einrichtungen. Neben Österreich ist Tools at Work unter anderem in Deutschland, Spanien, Schweden und den USA aktiv.