i Handy mit biometrischer Authentifizierung pixabay.com Altmans neue Technologie Iris-Scan entlarvt Deepfakes in Zoom-Calls Ein neues Verifizierungssystem zeigt, ob dein Zoom-Gegenüber echt ist oder nur eine KI-Fälschung. Die Technologie nutzt Iris-Scans. Von Technik Heute 20.10.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Deepfakes werden zu einem immer größeren Problem für Unternehmen. Laut einer Umfrage von Gartner aus dem September 2025 waren 62 Prozent der Firmen im Vorjahr von einer Deepfake-Attacke betroffen. Betrüger nutzen die Technologie etwa, um sich bei Bewerbungsgesprächen als ideale Kandidaten auszugeben. Werden solche Fake-Bewerber eingestellt, können sie sensible Daten stehlen.

Während die Leistungsfähigkeit der Technologie rasant wächst, wird eine Frage immer dringender: Wie lässt sich feststellen, ob die Person im Video-Meeting tatsächlich echt ist? Das von OpenAI-CEO Sam Altman mitgegründete Unternehmen World hat jetzt eine Methode vorgestellt, die genau das in Zoom-Gesprächen ermöglichen soll.

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Wie heise.de berichtet, besteht das System aus einem Gerät namens Orb, das etwa so groß wie ein Fußball ist und die Iris der Nutzer scannt. Bestätigt das Verifizierungssystem die Identität, erscheint im Zoom-Fenster ein blaues Zeichen als Nachweis. Das Unternehmen nennt dieses Verfahren World ID.

So funktioniert die Verifizierung

Laut eigenen Angaben basiert World ID auf fortschrittlicher Kryptografie. Es verschlüsselt die Identität der gescannten Personen so, dass das Unternehmen selbst sie nicht lesen kann. Muss eine Person ihre Identität verifizieren, nutzt sie ihre Handykamera und eine App. Diese gleicht die Daten mit dem verschlüsselten Orb-Datensatz ab.

Tiago Sada, Chief Product Officer bei World, sagte gegenüber Fortune, dass das Protokoll auf Open-Source-Code basiere. Für die Dezentralisierung und Verschlüsselung der Daten setzt World ID auf Blockchain-Technologie.

Auch Banken setzen auf die Technik

Zoom ist nicht das einzige Unternehmen, das auf World ID zurückgreift. Auch mehrere Banken und Finanzdienstleister führen das Tool ein, um Deepfakes aufzudecken. Dabei ist nicht für jeden Verifizierungsprozess zwingend ein Iris-Scan erforderlich.

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World ID bietet drei verschiedene Verifizierungsstufen: "Proof of Attributes" verifiziert die Identität anhand amtlicher Dokumente. "Proof of Presence" erfordert ein Selfie. "Proof of Human" ist die höchste Stufe - hier wird ein Selfie mit den biometrischen Daten vom Orb abgeglichen.