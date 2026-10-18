Trotz Reservierung: Tausende Venedig-Urlauber obdachlos

Ein ungewöhnlich günstiges Urlaubsangebot hat in Venedig zu einem beispiellosen Buchungschaos geführt. Über das bekannte Portal Booking.com reservierten zahlreiche Reisende Zimmer im Drei-Sterne-Hotel Antigo Trovatore für nur 25 Euro pro Nacht – ein Bruchteil der sonst üblichen Preise.
Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom Markusplatz entfernt und bietet normalerweise Übernachtungen für bis zu 300 Euro an. In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober gingen über 3.500 Buchungsbestätigungen ein, obwohl das Haus nur 25 Zimmer hat.
Wie "Südtirol News" berichtet, wurden die Gäste bei ihrer Ankunft enttäuscht: Trotz Buchungsbestätigung gab es keine gültige Reservierung.
Hotel-Direktor Alberto De Toffoli schildert, dass viele Besucher wütend reagierten, betont aber, das Hotel sei selbst Opfer des Vorfalls.
Die Postpolizei prüft derzeit, ob der Hackerangriff direkt auf Booking.com oder auf die Buchungssoftware des Hotels abzielte.
Hinweise deuten auf Probleme beim Anbieter Simple Booking hin, über den die Verfügbarkeiten des Hotels mit verschiedenen Plattformen synchronisiert werden.
Booking.com hat das Inserat des Hotels vorübergehend deaktiviert und unterstützt betroffene Urlauber bei der Suche nach Alternativen. Die genaue Ursache des Vorfalls ist noch unklar.
Den Angaben des Hotelchefs zufolge erhielten die Gäste zunächst eine Bestätigung, später eine weitere E-Mail mit der Aufforderung, ihre Buchung über eine externe Seite namens "Tarifdiscounted" zu bestätigen. Dabei wurden auch gefälschte Fotos des Hotels verwendet.
Die Folgen sind gravierend: Seit dem 8. Oktober sind die Online-Bewertungen des Hotels stark eingebrochen. Der finanzielle Schaden ist noch nicht absehbar.
Daniele Minotto, Direktor des venezianischen Hotelierverbands, warnt vor der wachsenden Gefahr von Online-Betrug. Er rät Reisenden, bei extrem niedrigen Preisen besonders vorsichtig zu sein: Gerade rund um den Markusplatz sollten vermeintliche Schnäppchen stets kritisch hinterfragt werden.