i Über 2.000 Urlauber buchten Billigzimmer in Venedig. Doch hinter den Schnäppchen steckte offenbar ein Betrug. (Symbolbild) istock Schnäppchen wird zum Albtraum Hotel um 15 €! Tausende Urlauber tappen in Betrugsfalle Über 2.000 Urlauber buchten Billigzimmer in Venedig. Doch hinter den Schnäppchen steckte offenbar ein Betrug. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 14:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Tausende Urlauber endete die Vorfreude auf einen günstigen Venedig-Trip mit einer bösen Überraschung. Sie hatten über Booking.com Zimmer in einem Hotel nahe dem Markusplatz reserviert. Doch bei ihrer Ankunft stellte sich heraus, dass die vermeintlichen Schnäppchen auf einen Betrug zurückzuführen waren.

Im Hotel "Antigo Trovatore" wurden Übernachtungen plötzlich für nur 15 Euro angeboten. Andere Reisende zahlten 50 Euro pro Nacht oder 120 Euro für drei Nächte. Zum Vergleich: In der Hochsaison liegt der durchschnittliche Zimmerpreis bei rund 300 Euro, berichtet die italienische Zeitung "Il Gazzettino".

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2.000 Touristen tappten in die Falle

Mehr als 2.000 Urlauber aus Europa und Kanada nutzten die Angebote. Vor dem Hotel bildeten sich daraufhin lange Warteschlangen. Teilweise warteten bis zu 150 Menschen gleichzeitig mit ihren Buchungsbestätigungen vor der Rezeption.

Laut den Mitarbeitern sollen Unbekannte den Hotelauftritt auf Booking.com gehackt und die Preise eigenmächtig geändert haben. Die Buchungen erfolgten zwischen dem 6. und 7. Oktober. Kurz darauf trafen bereits die ersten Gäste ein.

Das Problem: Die Unterkunft verfügt lediglich über 25 Doppelzimmer und ist bis zur Faschingssaison nahezu vollständig ausgebucht.

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Hotelbetreiber erstatteten Anzeige

Zwar konnten weitere Reservierungen inzwischen gestoppt werden, doch wie viele Betroffene noch anreisen werden, ist unklar. Auch die Buchungsbestätigungen sollen manipuliert worden sein. Das bereits bezahlte Geld landete offenbar auf unbekannten Konten.

Da dem Hotel die Daten der betroffenen Gäste fehlen, muss die weitere Abwicklung über Booking.com erfolgen. Teilweise erhalten Urlauber ihr Geld in Form eines Gutscheins zurück, der innerhalb eines Jahres eingelöst werden kann.

Die Höhe des finanziellen Schadens ist noch offen. Die Hotelbetreiber haben Anzeige erstattet. Booking.com erklärte, den Vorfall aufklären und weitere Betrugsfälle verhindern zu wollen.