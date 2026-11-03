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Statt der versprochenen Gewinne verlor der Mann einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.
Statt der versprochenen Gewinne verlor der Mann einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.
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Deepfake-Videos

Mit Promis geworben – dann war fünfstelliger Betrag weg

Gefälschte Videos mit bekannten Persönlichkeiten lockten einen Tiroler auf zwei Investmentplattformen. Er verlor einen fünfstelligen Betrag.
Von Digital Heute
03.11.2026, 21:34
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Mit gefälschten Videos bekannter Persönlichkeiten haben Betrüger einen Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land zu einer vermeintlich lukrativen Geldanlage verleitet.

Mann macht gewaltigen Fehler und verliert alles

Der Österreicher wurde im Internet auf zwei angebliche Investmentplattformen aufmerksam. Dahinter steckte offenbar Betrug: Statt der versprochenen Gewinne verlor der Mann einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

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    In den Videos wurden bekannte Persönlichkeiten mit hohen Gewinnversprechen in Verbindung gebracht.

    Geld dürfte für immer weg sein

    Der Mann vertraute den Darstellungen und investierte Geld auf den beiden Plattformen. Dafür überwies er mehrere Beträge auf unterschiedliche Konten in Litauen und den Niederlanden.

    Als es zu keiner der angekündigten Gewinnauszahlungen kam, wurde der Tiroler misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

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    Die Ermittlungen sollen nun klären, wer hinter den Plattformen und den Überweisungen steckt.

    red, 03.11.2026, 21:34
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