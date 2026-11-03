i Statt der versprochenen Gewinne verlor der Mann einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. iStock Deepfake-Videos Mit Promis geworben – dann war fünfstelliger Betrag weg Gefälschte Videos mit bekannten Persönlichkeiten lockten einen Tiroler auf zwei Investmentplattformen. Er verlor einen fünfstelligen Betrag. Von Digital Heute 03.11.2026, 21:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit gefälschten Videos bekannter Persönlichkeiten haben Betrüger einen Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land zu einer vermeintlich lukrativen Geldanlage verleitet.

Der Österreicher wurde im Internet auf zwei angebliche Investmentplattformen aufmerksam. Dahinter steckte offenbar Betrug: Statt der versprochenen Gewinne verlor der Mann einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

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In den Videos wurden bekannte Persönlichkeiten mit hohen Gewinnversprechen in Verbindung gebracht.

Geld dürfte für immer weg sein

Der Mann vertraute den Darstellungen und investierte Geld auf den beiden Plattformen. Dafür überwies er mehrere Beträge auf unterschiedliche Konten in Litauen und den Niederlanden.

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Als es zu keiner der angekündigten Gewinnauszahlungen kam, wurde der Tiroler misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen sollen nun klären, wer hinter den Plattformen und den Überweisungen steckt.