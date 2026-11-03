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Das Flusensieb sollte nicht nur nach jeder Wäsche von Hand gereinigt werden, sondern einmal im Monat auch mit dem Staubsauger gründlich gesäubert werden.
Das Flusensieb sollte nicht nur nach jeder Wäsche von Hand gereinigt werden, sondern einmal im Monat auch mit dem Staubsauger gründlich gesäubert werden.
iStock / Getty Images / aquaArts studio
Hilfreicher Haushaltstipp

Vergessene Klappe im Trockner birgt hohe Brandgefahr

Das Flusensieb reinigt jeder – aber es gibt noch eine zweite Klappe im Wäschetrockner, die oft vergessen wird. Das kann gefährlich werden.
Von Digital Heute
03.11.2026, 22:30
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Wer einen Wäschetrockner besitzt, weiß: Das Flusensieb muss nach jeder Wäsche geleert werden. Doch es gibt eine weitere Komponente, die beim Saubermachen oft vernachlässigt wird – und das kann im schlimmsten Fall sogar zur Brandgefahr werden.

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Der Kondensator – die vergessene Falle

Gemeint ist der Kondensator, der sich bei Wärmepumpentrocknern meist hinter einer kleinen Klappe im unteren Bereich des Geräts versteckt. Dort sammeln sich mit der Zeit ebenfalls viele Flusen an.

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Wie chip.de berichtet, kann die Reinigung ganz einfach mit einem Haarkamm erfolgen. Mit den Zinken lassen sich die Flusen vorsichtig und ohne Druck herauslösen. Manche Trocknermodelle verfügen allerdings auch über einen selbstreinigenden Kondensator, bei dem keine manuelle Reinigung nötig ist.

    Kondenstrockner anders reinigen

    Beim klassischen Kondenstrockner funktioniert es etwas anders: Hier lässt sich der Kondensator in der Regel komplett herausnehmen. Er befindet sich meist ebenfalls hinter einer Klappe am unteren linken Eck. Dann kann er einfach mit dem Duschkopf oder unter dem Wasserhahn gereinigt werden.

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    Zusätzlicher Tipp: Das Flusensieb sollte nicht nur nach jeder Wäsche von Hand gereinigt werden, sondern einmal im Monat auch mit dem Staubsauger gründlich gesäubert werden. So bleibt der Trockner effizient und sicher.

    red, 03.11.2026, 22:30
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