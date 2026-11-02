i Reihe von Trocknermaschinen in einer modernen Wäscherei pixabay.com Haushaltstipp Trockner: Dieses Bauteil vergessen die meisten Das Flusensieb nach jedem Trocknen zu leeren ist Standard. Doch ein Bauteil wird oft vergessen - und kann gefährlich werden. Von Technik Heute 02.11.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Flusensieb regelmäßig zu reinigen und den Wasserbehälter zu leeren - das gehört für die meisten zu den Standardgriffen beim Umgang mit dem Wäschetrockner. Doch ein anderes Bauteil gerät dabei oft in Vergessenheit.

Es geht um den Kondensator des Trockners. Vor allem bei Wärmepumpentrocknern sammeln sich auch dort viele Flusen an.

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Durch die Hitze, die beim Trocknen entsteht und mit den Flusen in Kontakt kommt, steigt sogar die Brandgefahr, wie es bei CHIP heißt.

So reinigst du den Kondensator richtig

Bei Wärmepumpentrocknern befindet sich die Vorderseite des Kondensators in der unteren linken Ecke hinter einer Klappe. Zur Reinigung genügt ein einfacher Haarkamm. Mit den Zinken kannst du die Flusen vorsichtig ohne Druck herauslösen.

Beim Kondenstrockner lässt sich der Kondensator hingegen komplett herausnehmen und unter dem Wasserhahn oder mit dem Duschkopf reinigen. Den Bereich in der Maschine wischt man danach mit einem feuchten Tuch aus.

Trommel nicht vergessen

Neben dem Flusensieb und dem Kondensator sollte auch die Trommel regelmäßig geputzt werden. Wichtig ist dabei der Sensor, damit die Wäschemenge richtig erkannt wird und das passende Programm läuft. Die genaue Position steht in der Gebrauchsanleitung.

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Übrigens: Das Flusensieb sollte nicht nur nach jeder Wäsche von Hand gereinigt werden. Einmal im Monat empfiehlt sich zusätzlich eine gründliche Reinigung mit dem Staubsauger.