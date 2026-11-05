i Saure Äpfel, grüner Badeschaum und ein wabbeliger Grinch: Lush macht aus dem Weihnachtsmuffel eine ungewöhnliche Pflegeserie. Rene Findenig Lush x The Grinch "Der Grinch" wird bei Lush zu deinem Begleiter im Bad Der Grinch ist zurück und hat es auf dein Badezimmer abgesehen. Lush bringt eine eigene Weihnachtskollektion mit dem grünen Kult-Muffel heraus. Von Rene Findenig 05.11.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Weihnachtszeit gilt als Zeit der Besinnlichkeit, der Freude und des Zusammenseins. Doch nicht jeder kann mit dieser Stimmung etwas anfangen. Einer schon gar nicht: der Grinch. Der grüne Weihnachtsmuffel, der am liebsten das ganze Fest abschaffen würde, bekommt jetzt bei Lush seinen eigenen Auftritt. Die britische Kosmetikmarke hat gemeinsam mit den Rechteinhabern der bekannten Figur eine limitierte Weihnachtskollektion entwickelt, die den Charakter in Badewanne und Dusche bringt.

Dabei dreht sich alles um eine gemeinsame Duftidee: grüner Apfel mit einer säuerlichen Note. Die Produkte sollen damit nicht nur optisch an den Grinch erinnern, sondern auch dessen widerspenstige Persönlichkeit aufgreifen. Die Auswahl reicht von einer Badebombe in Form des grünen Gesichts über ein ungewöhnliches Duschgummi bis zu einem Duschgel. Dazu kommen ein Duschschleim, ein Geschenkset und ein Anstecker. Lush beschreibt die Kollektion als handgefertigte Sonderedition für die Weihnachtszeit.

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Grüner Schaum statt Weihnachtsstimmung

Der auffälligste Vertreter der Kooperation ist die Badebombe The Grinch. Sie zeigt das bekannte grüne Gesicht mit gelben Augen und einem frechen Grinsen. Mit 175 Gramm ist sie kein kleines Badeaccessoire. In Österreich kostet sie 9 Euro. Im Wasser löst sie sich sprudelnd auf und erzeugt dabei einen kräftig grünen Schaumwirbel. Die Duftmischung orientiert sich an saurem Apfel, ergänzt durch Grapefruitöl.

Der auffälligste Vertreter der Kooperation ist die Badebombe The Grinch. Sie zeigt das bekannte grüne Gesicht mit gelben Augen und einem frechen Grinsen. Rene Findenig

Wer den Grinch aus den Büchern oder den Verfilmungen kennt, erkennt ihn auch in der Badebombe sofort. Statt einer klassischen runden Badebombe landet also eine kleine grüne Figur im Wasser. Das dürfte vor allem für Fans der Geschichte interessant sein, die auch bei ihrer Körperpflege nicht auf einen Bezug (oder eine Abneigung) zur Weihnachtszeit verzichten wollen.

Bei den Inhaltsstoffen setzt Lush unter anderem auf Litsea-Cubeba-Öl, Grapefruitöl, Patchouli und grüne Minze. Während Grapefruit und Minze für frische Duftnoten stehen, bringt Patchouli eine erdigere Komponente ein. Die Badebombe kommt ohne zusätzliche Verpackung aus und wird laut Hersteller selbstkonservierend hergestellt. Das bedeutet, dass keine künstlichen Konservierungsstoffe zugesetzt werden müssen.

Der Grinch wird zum wabbeligen Duschbegleiter

Noch ungewöhnlicher ist Grouchy Grinch. Das Shower Gummy ist keine gewöhnliche Seife und auch kein klassisches Duschgel. Es handelt sich um eine weiche, gummiartige Reinigungsmasse in Form des grünen Weihnachtsmuffels. Das 75 Gramm schwere Produkt kostet in Österreich 11 Euro und wird direkt unter der Dusche verwendet.

Das Duschgummi lässt sich in den Händen bewegen und auf der nassen Haut verteilen. Durch die Reibung entsteht Schaum, der anschließend abgespült wird. Der Hersteller empfiehlt, den Grinch nach der Verwendung abzutrocknen und an einer trockenen, kühlen Stelle aufzubewahren. Dafür kann er an den Duschfliesen befestigt werden. Wer ihn einfach nass liegen lässt, riskiert, dass die ungewöhnliche Form nicht lange erhalten bleibt. Wer ihn dagegen wie empfohlen behandelt, kommt damit mehrere Wochen lang aus.

Das Shower Gummy Grouchy Grinch ist keine gewöhnliche Seife und auch kein klassisches Duschgel. Es handelt sich um eine weiche Reinigungsmasse. Rene Findenig

Auch beim Duft bleibt Lush dem grünen Apfel treu. Die säuerliche Fruchtnote wird mit Grapefruitöl kombiniert. Dazu kommen frischer Kohl-Extrakt und Irisch Moos. Letzteres sorgt für die gummiartige Beschaffenheit des Produkts und soll die Haut geschmeidig halten. Der Kohl-Extrakt wird vom Hersteller wegen seines Vitamin-C-Gehalts hervorgehoben.

Gerade im Vergleich zur Badebombe ist das Shower Gummy stärker auf das spielerische Element ausgelegt und zur mehrmaligen Verwendung vorgesehen. Es soll nicht nur reinigen, sondern auch durch seine ungewöhnliche Form und Konsistenz auffallen.

Sour Grinch überrascht mit einer ungewöhnlichen Zutat

Das dritte Produkt im näher betrachteten Sortiment ist Sour Grinch. Das leuchtend grüne Duschgel wird in drei Größen angeboten: 105, 265 und 530 Milliliter. Die kleinste Variante kostet in Österreich 12 Euro. Wie beim Shower Gummy kommt man mit der kleinsten Größe ebenfalls mehrere Wochen lang aus. Der Duft setzt erneut auf sauren grünen Apfel und Grapefruit. Eine Zutat fällt allerdings besonders auf: Zwiebelsamenöl.

Das klingt zunächst ungewöhnlich für ein Duschprodukt, hinterlässt aber keinen typischen Zwiebelgeruch. Das Öl wird in der Rezeptur als Bestandteil für die Reinigung und Pflege eingesetzt. Hinzu kommen Apfelextrakt und Glycerin. Letzteres soll dazu beitragen, dass sich die Haut nach dem Waschen geschmeidig anfühlt.

Das dritte Produkt im näher betrachteten Sortiment ist Sour Grinch. Das leuchtend grüne Duschgel wird in drei Größen angeboten. Rene Findenig

Auch hier ist der Grinch nicht nur auf dem Etikett zu finden. Die Flüssigkeit selbst ist auffällig grün eingefärbt. Das Duschgel wird wie gewohnt auf die nasse Haut aufgetragen, aufgeschäumt und anschließend abgespült.

Die Kombination aus Apfelduft und Zwiebelsamenöl ist jedenfalls der ungewöhnlichste Ansatz der drei Produkte. Während Badebombe und Duschgummi vor allem über ihre Form auffallen, setzt das Duschgel auf eine besondere Rezeptur.

Auch ein Geschenk für Weihnachtsmuffel ist dabei

Die Kooperation beschränkt sich nicht auf die drei betrachteten Pflegeprodukte. Lush bietet mit Merry Grinchmas auch ein Geschenkset an. Darin stecken die 175 Gramm schwere Badebombe The Grinch und 100 Gramm des exklusiven Duschschleims Grumpy Grinch. Das Set kostet 25 Euro.

Der Duschschleim ist eine weitere Variante der grünen Pflegeserie. Er wird mit den Händen geknetet und auf der Haut verteilt. Durch den Kontakt mit Wasser entsteht Schaum, der anschließend abgespült wird. Auch hier setzt Lush auf die säuerliche Apfelnote, ergänzt durch Grapefruitöl. Der Schleim ist exklusiv im Geschenkset enthalten und wird nicht als reguläres Einzelprodukt angeboten.

Für Fans des Grinch gibt es außerdem einen Pin mit dem bekannten grünen Gesicht. Der Anstecker ist kein Pflegeprodukt, sondern ein kleines Sammlerstück. Der Preis liegt bei 6,50 Euro.

Was hinter der Kooperation steckt

Der Grinch gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Figuren der Weihnachtsunterhaltung. Die Geschichte von Dr. Seuss erzählt von einem mürrischen Wesen, das Weihnachten zunächst ablehnt und den Bewohnern von Whoville das Fest verderben möchte. Im Mittelpunkt steht letztlich aber nicht der Grinch als Weihnachtsgegner, sondern die Frage, was Weihnachten eigentlich ausmacht. Die Zusammenarbeit passt auch zu Lushs bisheriger Strategie, bekannte Figuren und Marken in limitierte Kosmetikserien zu übersetzen.

Für die Kundschaft entsteht dadurch eine Mischung aus Körperpflege und Fanartikel. Gerade bei der Badebombe und dem Shower Gummy steht die erkennbare Figur im Vordergrund. Das Duschgel ist hingegen stärker auf die alltägliche Verwendung ausgelegt. Wer mit dem Grinch aufgewachsen ist oder die Figur aus den Weihnachtsfilmen kennt, dürfte an der Kollektion vor allem wegen der Gestaltung Gefallen finden.