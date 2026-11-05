i Samsung, LEGO, Yale und viele weitere Marken locken mit Angeboten. Doch nicht jeder Rabatt ist ein echtes Schnäppchen. iStock / Getty Images / Spitzt-Foto Black Friday läuft bereits Die Rabattschlacht vor Weihnachten hat längst begonnen Der Black Friday ist erst am 27. November, doch viele Aktionen laufen bereits. Eine Analyse zeigt, warum sich frühes Preisvergleichen lohnen kann. Von Digital Heute 05.11.2026, 21:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Black Friday steht vor der Tür, doch wer heuer auf Schnäppchenjagd gehen will, muss nicht bis zum 27. November warten. Zahlreiche Hersteller haben ihre Rabattaktionen bereits gestartet oder angekündigt. Samsung beginnt am 6. November mit seiner großen Verkaufsaktion, andere Marken bieten schon jetzt reduzierte Technik, Fitnessgeräte und Smart-Home-Produkte an. Eine Auswertung zu LEGO-Preisen zeigt zudem: Der beste Zeitpunkt für einen Kauf muss nicht unbedingt der Black Friday selbst sein.

Wie wichtig die Rabatttage für das Weihnachtsgeschäft sind, zeigt eine aktuelle Umfrage von Shopfully unter 491 Nutzerinnen und Nutzern seiner App in Österreich. 24,4 Prozent bezeichnen sich als Schnäppchenjäger und starten ihre Weihnachtseinkäufe am liebsten mit dem Black Friday. Fast ebenso viele, nämlich 24 Prozent, planen ihre Geschenke frühzeitig und beginnen spätestens im Oktober. 18,3 Prozent kaufen hingegen spontan, wenn ihnen etwas Passendes auffällt.

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Der stationäre Handel bleibt dabei wichtig. 54,2 Prozent der Befragten erledigen ihre Weihnachtseinkäufe am liebsten im Geschäft. Weitere 35,2 Prozent kombinieren Online-Shopping und Einkäufe vor Ort. Nur 10,6 Prozent bevorzugen ausschließlich den Einkauf im Internet.

So viel Geld wollen die Österreicher ausgeben

Beim Budget zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Black Friday und Weihnachten. Für den Shopping-Tag planen 12,9 Prozent überhaupt keine Ausgaben. Für Weihnachtsgeschenke sind es nur 2,9 Prozent. 15 Prozent wollen zu Weihnachten zwischen 300 und 500 Euro ausgeben, weitere 7,5 Prozent sogar mehr als 500 Euro. Am Black Friday liegen diese Anteile mit 6,6 beziehungsweise 2,5 Prozent deutlich niedriger.

Bei der Suche nach Angeboten spielen digitale Prospekte und Online-Kataloge eine wichtige Rolle. 38,6 Prozent nutzen sie zur Inspiration. Gedruckte Prospekte kommen auf 31,7 Prozent, das Stöbern in Geschäften auf 29,7 Prozent. Auch künstliche Intelligenz könnte beim Einkauf helfen: 30 Prozent würden KI zum Preisvergleich und zur Suche nach Angeboten einsetzen. Die Umfrage wurde zwischen 14. und 28. September 2026 unter 491 Nutzerinnen und Nutzern der Shopfully-App durchgeführt. Die Ergebnisse bilden daher nicht automatisch die gesamte österreichische Bevölkerung ab.

LEGO-Schnäppchen gibt es oft schon vor dem Black Friday

Dass sich frühes Vergleichen lohnen kann, zeigt eine Auswertung des Preisvergleichsportals brickmerge.de. Dafür wurden mehrere hundert LEGO-Sets und deren Preise rund um den Black Friday zwischen 2019 und 2025 untersucht. Bei 64 Prozent der Sets lag der günstigste Preis bereits in den sechs Wochen vor dem Black-Friday-Wochenende unter dem besten Angebot des Shopping-Events.

Auch 2026 ist das Rabattniveau laut brickmerge schon früh hoch: Anfang Oktober lag der durchschnittliche Preisabstand zur unverbindlichen Preisempfehlung bei rund 32 Prozent. Das entspricht ungefähr dem durchschnittlichen Rabattniveau am Black Friday der vergangenen Jahre. Der zusätzliche Preisvorteil am Black Friday selbst betrug im untersuchten Zeitraum im Schnitt nur rund zwei Prozent gegenüber einem normalen Tag in den Wochen davor.

Wer auf besonders hohe Rabatte von mindestens 40 Prozent hofft, kann allerdings weiterhin auf den Black Friday setzen. Rund 16 Prozent der untersuchten Sets erreichten diese Schwelle am Shopping-Tag, im September waren es sieben Prozent. Die Analyse bezieht sich auf Preise bei Händlern in Deutschland und im europäischen Ausland. Für Österreich können die Angebote abweichen.

Samsung startet am 6. November mit großen Aktionen

Bei Samsung beginnt die Black-Friday-Aktion bereits am Freitag, dem 6. November, um 9 Uhr. Bis zum 30. November sollen ausgewählte Produkte aus den Bereichen Smartphones, Tablets, Wearables, Fernseher und Haushaltsgeräte reduziert sein. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Galaxy-Smartphones, die neuen Galaxy-Tablets, Kopfhörer und Smartwatches sowie Fernseher und Bespoke-Hausgeräte.

Wer sich für den Samsung-Newsletter registriert, soll einen zusätzlichen Rabattcode für ausgewählte Angebote erhalten. Außerdem gibt es erstmals eine Reservierungsmöglichkeit: Mit einer Anzahlung von 20 Euro können sich Kundinnen und Kunden einen Bonus von bis zu 160 Euro pro Gerät sichern. Dafür gelten allerdings Bedingungen, darunter ein Mindestbestellwert von 250 Euro und der Kauf im Aktionszeitraum. Wird der Bonus nicht eingelöst, soll die Anzahlung zurückerstattet werden.

Smart Home, Übersetzer und Poolroboter im Angebot

Auch abseits der großen Elektronikmarken gibt es bereits Preisankündigungen. Yale reduziert zum Black Friday mehrere Sicherheitsprodukte. Das Linus Smart Lock L2 soll 179,99 Euro statt 239,99 Euro kosten, das L2 Lite 89 statt 139 Euro. Der Smart Alarm wird mit 209,99 statt 349,99 Euro beworben. Für die Innenkamera sind 45,49 Euro statt 64,99 Euro vorgesehen, für die Außenkamera 97,99 statt 139 Euro. Die Video-Türklingel soll 118,99 statt 169,99 Euro kosten.

Timekettle bietet vom 19. bis 30. November ausgewählte Übersetzungsgeräte um 20 Prozent reduziert an. Dazu zählen die W4-Modelle, die LiveTalk-Ohrhörer und das X1 Meeting-System. Die Preise beginnen bei 119,20 Euro für LiveTalk. Der neue T1-Übersetzer soll 239,20 Euro kosten. Für Poolbesitzer kündigt Aiper ebenfalls eine Rabattaktion vom 19. November bis 1. Dezember an. Der Scuba V3 soll im offiziellen Store 849 statt 999 Euro kosten, das Experts Duo 1.198 statt 1.298 Euro und der Scuba S1 494 statt 599 Euro.

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Rabatte auf Ringe, Massagegeräte und Haarentferner

Auch Wearables und Beauty-Geräte sind Teil der diesjährigen Aktionen. RingConn bietet den Gen 2 vom 16. bis 30. November mit 35 Prozent Rabatt an. Der Gen 3 soll im selben Zeitraum mit zehn Prozent Nachlass erhältlich sein, wenn sich Interessierte für die E-Mail-Liste anmelden. Ulike reduziert seine IPL-Haarentfernungsgeräte Air 10 Pro und Air 4 vom 19. bis 27. November sowie am 30. November. Der Air 10 Pro kostet laut Hersteller 299,99 statt 499,99 Euro, der Air 4 259,99 statt 399,99 Euro. Beim Kauf gibt es zwei Aloe-Vera-Gels gratis dazu.

Der Anbieter SKG kündigt für seine Massagegeräte Aktionen vom 19. bis 30. November an. Das Nackenmassagegerät G7 Pro Fold soll 129,99 Euro kosten, die Gold-Version 159,99 Euro. Der Massagegürtel W9 Ultra wird mit 169,99 Euro beworben, das Massagegerät PS700 mit 159,99 Euro.

Fitnessgeräte und Energiespeicher mit hohen Rabatten

Wer größere Anschaffungen plant, findet auch bei Fitnessgeräten und Energiespeichern Angebote. Speediance hat seine erste Black-Friday-Phase bereits am 2. November gestartet. Sie läuft bis zum 10. November. Das Gym Monster 2 kostet je nach Ausführung zwischen 2.939 und 3.429 Euro statt 4.199 bis 4.899 Euro. Auch die Modelle Gym Monster 3 und 3S sowie das Gym Nano und das Indoor-Bike VeloNix sind Teil der Aktion. Beim Kauf ausgewählter Gym-Monster-Geräte gibt es Zubehör gratis dazu.

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Samduo bewirbt für den deutschen Markt den Energiespeicher Nex E6000 im November mit einem Aktionspreis von 1.399 statt 1.799 Euro. Ein Smart Meter ist als Zugabe angekündigt. Die ersten 100 Bestellungen sollen zusätzlich einen Stanley Tumbler erhalten. Wer ein Speicherprodukt kauft und es nicht innerhalb von 30 Tagen zurückgibt, nimmt laut Anbieter automatisch an einer Verlosung teil.

Nicht jeder Rabatt ist automatisch ein Schnäppchen

Bei der großen Zahl an Aktionen ist ein genauer Preisvergleich entscheidend. Das Elektrokleingeräte Forum empfiehlt, nicht nur auf die Höhe des Rabatts zu achten. Auch Verarbeitung, Bedienkomfort, Sicherheitsfunktionen, Reparaturmöglichkeiten und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen können für die Kaufentscheidung wichtig sein. Ebenso lohnt sich ein Blick auf Garantiebedingungen und Kundendienst.

Xiaomi Österreich rät beim Kauf von Smartphones und Tablets zusätzlich dazu, auf die genaue Gerätekonfiguration zu achten. Arbeitsspeicher und Speicherplatz können sich innerhalb einer Modellreihe unterscheiden. Preise sind deshalb nur bei identischer Ausstattung sinnvoll vergleichbar. Auch Aktionsbedingungen, Gutscheine, Akkulaufzeit und die Dauer der Software-Updates sollten vor dem Kauf geprüft werden.

Der Black Friday 2026 beginnt also nicht erst am 27. November. Viele Angebote laufen schon jetzt oder starten in den kommenden Tagen. Wer ein bestimmtes Produkt im Auge hat, sollte den Preis bereits vorher beobachten und sich nicht allein von durchgestrichenen UVPs oder großen Rabattangaben leiten lassen.