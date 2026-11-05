i Dieser Leica BOX Kamera Prototyp steht im Rahmen der 49. Leitz Photographica Auction zum Verkauf. Der Schätzpreis beträgt 400.000 bis 500.000 Euro. Leitz Photographica Auction Weltweit nur zwei Exemplare Leica-Kamera könnte bis zu 500.000 Euro bringen Eine Leica des verstorbenen Starfotografen Sebastião Salgado und ein historischer Kamera-Prototyp zählen zu den Highlights einer Versteigerung. Von Rene Findenig 05.11.2026, 19:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Kamera, von der weltweit nur zwei Exemplare gebaut wurden, könnte bei einer Auktion in Deutschland bis zu 500.000 Euro erzielen. Die seltene Leica-BOX aus den 1950er-Jahren ist das teuerste Highlight der 49. Leitz Photographica Auction. Auch eine Kamera des 2025 verstorbenen Starfotografen Sebastião Salgado kommt unter den Hammer.

Am 28. November werden in der Leica Welt im deutschen Wetzlar mehr als 400 Sammlerstücke versteigert. Die Schätzpreise reichen laut Auktionshaus vom dreistelligen bis in den sechsstelligen Euro-Bereich. Im Mittelpunkt stehen historische Leica-Kameras und Objektive, aber auch Geräte anderer Hersteller.

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Alexander Sedlak, Geschäftsführer von Leica Camera Classics und Leitz Photographica Auction. Leica Camera Classics

Leica-Prototyp ist eine besondere Rarität

Besonders begehrt dürfte die Leica BOX 18x24mm werden. Der Mitte der 1950er-Jahre entwickelte Prototyp misst gerade einmal 100 x 64 x 48 Millimeter. Damit zählt er zu den kleinsten Kameras aus dem Hause Leica. Insgesamt wurden nur zwei Exemplare gebaut. Eines davon befindet sich im Leica Museum in Wetzlar und ist nicht funktionsfähig. Das nun angebotene Gerät mit der Seriennummer 000.01 kann hingegen noch verwendet werden.

Der Schätzpreis liegt bei 400.000 bis 500.000 Euro. Damit könnte die Kamera zum teuersten Los der Versteigerung werden.

Objektiv und Kamera von Fotografie-Legende

Ebenfalls unter den Hammer kommt ein Summicron-M 66 f/2 mit der Seriennummer 001. Das Objektiv ist eine Neuauflage des ursprünglich von Walter Mandler entwickelten Elcan 66 mm f/2.

Die historische Version wurde Ende der 1960er-Jahre in Kanada in einer Auflage von nur 200 Stück produziert. Die diesjährige Neuauflage ist auf 660 Exemplare begrenzt. Für das Exemplar mit der Nummer 001 wird ein Preis von 16.000 bis 20.000 Euro erwartet.

Das Summicron-M 66 f/2 mit der Seriennummer 001 wird auf 16.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Leitz Photographica Auction

Ein weiteres Highlight stammt aus dem Besitz des brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado, der 2025 im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Seine Leica R6 soll unter anderem bei den Aufnahmen der brennenden Ölfelder in Kuwait während des Zweiten Golfkriegs zum Einsatz gekommen sein.

Zwei dieser Fotografien sowie eine signierte Ausgabe seines Bildbands "Workers" gehören ebenfalls zum Auktionslos. Der Schätzpreis beträgt 28.000 bis 32.000 Euro.

Die Die Leica R6 und der Bildband "Workers" sind ebenso im Sebastião-Salgado-Los enthalten wie zwei Prints der Kuwait-Serie und ein Objektiv. Der Schätzpreis beträgt 28.000 bis 32.000 Euro. Leitz Photographica Auction

60 Jahre Noctilux

Neben der Auktion wird in der Leica Welt eine Ausstellung zum 60-jährigen Bestehen des Noctilux eröffnet. Das lichtstarke Objektiv wurde 1966 vorgestellt und galt damals als besonders leistungsfähig bei schlechten Lichtverhältnissen.

Wer nicht vor Ort mitbieten möchte, kann Gebote online, schriftlich oder telefonisch abgeben. Live-Gebote sind während der Auktion am 28. November ab 12 Uhr möglich.

Zusätzlich läuft seit 28. Oktober bis 29. November die zweite Ausgabe der Online-Auktion Leitz ON. Sie umfasst Kameras, Zubehör und Fotografien verschiedener Hersteller und Epochen.