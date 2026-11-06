i Mit Preisen ab 1.299 Euro ist das Galaxy Tab S12+ leistungsstark, aber vor allem für anspruchsvolle Nutzer eine interessante Anschaffung. Rene Findenig Tablet-Test Samsung greift mit dem Galaxy Tab S12+ ganz oben an Samsung schickt neue Oberklasse-Tablets ins Rennen. Das Galaxy Tab S12+ bietet viel Leistung, ein großes Display und mehr Ausdauer – zum hohen Preis. Von Rene Findenig 06.11.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die schlechte Nachricht zuerst: Apple hat es beim iPhone 18 vorgemacht, Samsung zieht beim Galaxy Tab S12 nach – eine etwas günstigere "Basisvariante" suchen Nutzerinnen und Nutzer vergeblich. Heißt: Wie beim Apple iPhone 18 Pro kommen bei den Samsung-Tablets (vorerst?) nur die technisch und preislich noch höher angesiedelten "+"- und "Ultra"-Modelle auf den Markt. Das Galaxy Tab S12+ ist dabei die etwas handlichere Alternative zum noch größeren Ultra-Modell. Mit 12,6 Zoll bietet es trotzdem reichlich Platz für viele geöffnete Anwendungen, Dokumente und Videos. Samsung hat die Technik im Vergleich zur vorherigen Plus-Generation an mehreren Stellen überarbeitet – besonders bei der Rechenleistung und beim Display.

Die Preise muss man allerdings erst einmal verdauen. In Österreich ist das Tablet als Wi-Fi- und als 5G-Version erhältlich. Beide Varianten gibt es in den Farben Silver und Gray. Wer mit 256 GB Speicher und 12 GB Arbeitsspeicher auskommt, bezahlt für die Wi-Fi-Ausführung als "billigste" Variante 1.299 Euro. Die 5G-Version kostet 1.449 Euro. Für jeweils rund 200 Euro mehr gibt es 512 GB Speicherplatz. Ein günstiges Vergnügen ist das Galaxy Tab S12+ also nicht. Besonders nicht dann, wenn man es als Laptop-Ersatz nutzen will. Ein Ladegerät (rund 43 Euro) liegt anders als der Eingabestift S Pen nicht bei, für die günstigste Tastatur werden optional zusätzlich rund 180 Euro, für das Pro Keyboard gar rund 330 Euro fällig.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Schlankes Gehäuse mit wenig Gewicht

Beim Gehäuse setzt Samsung auf eine schlichte Gestaltung. Das Tablet ist 289,5 Millimeter lang, 187,8 Millimeter breit und gerade einmal 5,3 Millimeter dünn. Das Gewicht beträgt bei der Wi-Fi-Ausführung 553 Gramm, die 5G-Version bringt 555 Gramm auf die Waage. Für ein Gerät mit einem Bildschirm dieser Größe sind das durchaus praktische Abmessungen. Es bleibt transportabel und nimmt in einer Tasche nicht übermäßig viel Platz ein. Die flache Bauweise wirkt sich auch auf die Handhabung aus. Das Tablet ist kein kleines Gerät, lässt sich aber leichter mitnehmen als ein Notebook oder ein besonders großes Ultra-Tablet. Wer unterwegs lesen, recherchieren oder Notizen machen möchte, bekommt einen großen Arbeitsbereich.

Die Rückseite ist zurückhaltend gestaltet. Samsung setzt auf eine klare Linienführung und verzichtet auf auffällige Designelemente. Die beiden Farbvarianten Silver und Gray unterstreichen diesen sachlichen Auftritt. Ein Pluspunkt ist der Schutz nach IP68. Das bedeutet, dass das Tablet bis zu 30 Minuten in maximal 1,5 Meter tiefem Süßwasser überstehen kann. Auch der mitgelieferte S Pen erfüllt diese Schutzklasse. Eine Einladung, das Tablet im Schwimmbad oder am Strand zu verwenden, ist die Zertifizierung allerdings nicht. Dennoch ist es kein Problem, wenn mal ein Glas Wasser auf das Tablet umkippt oder es beim Arbeiten im Freien von einem Regenguss erwischt wird.

Großes AMOLED-Display als große Tablet-Stärke

Der Bildschirm gehört zu den wichtigsten Argumenten für das Galaxy Tab S12+. Samsung verbaut ein 12,6 Zoll großes Dynamic-AMOLED-2X-Display mit einer Auflösung von 2.800 x 1.752 Pixeln. Das sorgt für eine hohe Detaildarstellung und viel Platz für unterschiedliche Inhalte. Texte lassen sich gut lesbar darstellen, Bilder und Videos profitieren von der hohen Auflösung. Dazu kommt eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Beim Scrollen durch Webseiten, beim Wechseln zwischen Anwendungen und bei unterstützten Spielen macht sich das positiv bemerkbar. Dazu kommen die im Android-Bereich wohl smartesten Darstellungs-Möglichkeiten mit Samsung-Dex-, Desktop- und Multi-Fenster-Modus.

Die AMOLED-Technik bringt weitere Vorteile. Einzelne Bildpunkte können vollständig abgeschaltet werden, wodurch dunkle Bildbereiche tatsächlich schwarz erscheinen. Das sorgt für einen hohen Kontrast und lässt Filme, Serien und Fotos lebendig wirken. Auch die Farbdarstellung fällt kräftig aus. Wer das Tablet häufig zum Streamen verwendet oder Bilder bearbeitet, bekommt damit eine gute Grundlage. Samsung nennt eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.600 Nits, für den Außenbereich werden 1.000 Nits angegeben. Der Vision Booster passt die Darstellung außerdem an die Lichtverhältnisse an. Die hohe Helligkeit reicht, um das Tablet ohne Einschränkungen auch im Freien im Sonnenlicht nutzen zu können.

Leistung des Galaxy Tab S12+ auf Oberklasse-Niveau

Ganz ohne Einschränkungen ist der Bildschirm aber nicht. Die glänzende Oberfläche verursacht bei sehr heller Sonneneinstrahlung kleinere Spiegelungen. Das ist allerdings Jammern auf sehr hohem Niveau. Die Größe von 12,6 Zoll ist ein sinnvoller Mittelweg. Für Videos, Spiele und mehrere gleichzeitig geöffnete Fenster steht genügend Fläche zur Verfügung. Gleichzeitig bleibt das Gerät handlicher als das 14,6 Zoll große Galaxy Tab S12 Ultra – besitzt dafür aber wiederum dickere Bildschirmränder. Wer das Maximum an Bildschirmfläche benötigt, wird sich eher beim Ultra-Modell umsehen. Im Inneren beider Modelle arbeitet der MediaTek Dimensity 9500. Der Achtkern-Spitzen-Prozessor wird im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt.

Der Dimensity 9500 bietet eine starke Grundlage für jegliche Anwendung, egal ob Künstliche Intelligenz, Video- und Bildbearbeitung oder Gaming – das erwartet man zu einem solchen Preis aber auch. Im AnTuTu-Benchmark erreichte das Galaxy Tab S12+ beispielsweise rund 3,7 Millionen Punkte. Auch bei Geekbench fällt das Ergebnis stark aus: Fast 3.400 Punkte im Einzelkern-Test und 10.400 Punkte bei der Mehrkernmessung. Damit bewegt sich das Tablet auf einem Niveau absoluter Android-Flaggschiffe. Interessant ist laut Vergleichen anderer Medien der Wettstreit mit dem Ultra-Modell. In einzelnen Messungen liegt das Plus-Modell sogar leicht vor seinem größeren Geschwister-Modell.

Viel Leistung und auch viel Platz für Apps und Dateien

Multitasking, anspruchsvolle Anwendungen und aktuelle Spiele stellen das Gerät vor keinerlei Probleme. Auch die Kombination aus 120-Hertz-Display und leistungsfähigem Prozessor sorgt für eine schnelle Bedienung. Anwendungen öffnen sich zügig, und der Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben fällt dem Gerät leicht. Bei längerer hoher Belastung wird das Tablet etwas warm, verliert aber deutlich weniger an Leistung als so gut wie alle Konkurrenten. Beim Speicher gibt Samsung zwei Möglichkeiten vor. Die günstigere Version besitzt 256 GB internen Speicher, die teurere Ausführung kommt auf 512 GB. Beide Varianten verfügen über 12 GB Arbeitsspeicher. Eine microSD-Karte kann den Speicherplatz um bis zu 2 TB erweitern.

Das ist eine erfreuliche Entscheidung. Gerade bei einem teuren Tablet ist es nicht selbstverständlich, dass sich der interne Speicher nachträglich erweitern lässt. Softwareseitig setzt Samsung auf Android 17 mit der eigenen Benutzeroberfläche One UI 9. Das System ist auf die Bedienung mit einem großen Bildschirm ausgelegt und bietet verschiedene Funktionen, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, mehrere Anwendungen gleichzeitig zu verwenden. Der Bildschirm kann in bis zu drei Bereiche aufgeteilt werden. So lassen sich beispielsweise ein Dokument, eine Notiz-App und ein Browser nebeneinander öffnen. Das ist vor allem bei Recherchen oder beim Lernen hilfreich.

Praktische Nutzung: Der Bildschirm kann in bis zu drei Bereiche aufgeteilt werden. Rene Findenig

Viele und sehr praktische KI-Anwendungen an Bord

Der mitgelieferte S Pen ist außerdem eine Arbeits-Geheimwaffe. Mit ihm lassen sich handschriftliche Notizen anfertigen, Dokumente kommentieren oder Skizzen erstellen. Samsung Notes bietet dafür eine passende Arbeitsumgebung. Die KI-Funktion Note Assist kann Notizen zusammenfassen und dabei helfen, Inhalte übersichtlicher zu organisieren. Auch beim Schreiben und bei der Recherche kommen KI-Funktionen zum Einsatz. Der Samsung Browser kann Inhalte aus geöffneten Webseiten zusammenfassen. Creative Studio erstellt aus Fotos oder Texteingaben Sticker und Bilder. Zusätzlich ist eine sechsmonatige Testversion von Google AI Pro vorgesehen. Damit erhalten Nutzer Zugang zu erweiterten Google-KI-Funktionen.

Eine weitere Besonderheit ist die vorinstallierte Photoshop-Version für Android-Tablets. Die Bedienung ist auf den großen Bildschirm und S Pen ausgelegt. Funktionen zur Bildbearbeitung und KI-gestützte Werkzeuge erweitern die Möglichkeiten. Samsung verspricht außerdem bis zu sieben Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates. Der S Pen lässt sich übrigens auch magnetisch am Tablet befestigen. Wer das Galaxy Tab S12+ als Notebook-Ersatz einsetzen möchte, wird sich jedoch früher oder später mit einer Tastatur beschäftigen. Samsung bietet dafür unterschiedliche Lösungen an. Das Book Cover Keyboard Slim und das Pro Keyboard erweitern die Einsatzmöglichkeiten, müssen aber separat angeschafft werden.

Viel KI im Tablet: Creative Studio erstellt aus Fotos oder Texteingaben Sticker und Bilder. Rene Findenig

Gleich vier Lautsprecher für Filme und Serien

Beim Klang hat Samsung das Gerät auf Unterhaltung ausgelegt. Vier Lautsprecher sorgen für Stereo-Wiedergabe und unterstützen Dolby Atmos. Dadurch entsteht ein räumlicherer Klang. Die Lautsprecher sind rund um das Gehäuse verteilt. Damit klingt das S12+ auch dann gut, wenn es mit zwei Händen gehalten wird. Einen klassischen Kopfhöreranschluss gibt es nicht. Kabelgebundene Kopfhörer lassen sich über USB-C verwenden, alternativ steht Bluetooth 6.0 zur Verfügung. Bei den Kameras bleibt es zweckmäßig. Samsung verbaut auf der Rückseite eine Hauptkamera mit 13 Megapixeln und Autofokus. Auf der Vorderseite sitzt eine Kamera mit 12 Megapixeln. Beide sind gut genug für scharfe Videokonferenzen oder Videocalls.

Beim Akku setzt Samsung 10.600 Milliamperestunden (mAh). Bei etwas höherer Lautstärke und Helligkeit kamen wir im Dauereinsatz auf etwas mehr als 14 Stunden durchgängiger Video-Wiedergabe. Das ist bei einem leistungsstarken Tablet dieser Größe ein ordentlicher Wert. Geladen wird mit bis zu 45 Watt – eine vollständige Aufladung dauert rund 90 Minuten. Wer das Gerät nur kurz an die Steckdose hängt, bekommt also nicht innerhalb weniger Minuten wieder eine volle Akkuladung – auch das ist einer der insgesamt sehr wenigen Kritikpunkte. Ein weiterer findet sich im Lieferumfang. Ein Netzteil liegt nicht bei. Das bedeutet, dass Käuferinnen und Käufer ein Ladegerät bereits besitzen oder zusätzlich kaufen müssen.

Samsung Galaxy Tab S12+ Display: 12,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2.800 × 1.752 Pixel, 120 Hz

Prozessor: MediaTek Dimensity 9500

Speicher: 12 GB Arbeitsspeicher, 256 oder 512 GB interner Speicher, microSD bis 2 TB

Kameras: 13 MP Hauptkamera, 12 MP Frontkamera

Akku: 10.600 mAh, maximal 45 Watt Ladung

Abmessungen: 289,5 × 187,8 × 5,3 mm, 553 g Wi-Fi / 555 g 5G

Betriebssystem: Android 17, One UI 9

Schutzklasse: IP68

Updates: bis zu sieben Jahre

Preise für Österreich: Wi-Fi, 256 GB: 1.299 Euro, 5G, 256 GB: 1.449 Euro, die 512-GB-Modelle sind jeweils rund 200 Euro teurer

Fazit: Starkes Tablet, aber kein Schnäppchen

Samsung bietet das Galaxy Tab S12+ in einer reinen Wi-Fi-Ausführung und mit zusätzlichem 5G-Modem an. Wer hauptsächlich zu Hause, im Büro oder an anderen Orten mit verfügbarem WLAN arbeitet, kann ohne große Einschränkungen zur günstigeren Variante greifen. Die Wi-Fi-Version kostet mit 256 GB Speicher 1.299 Euro. Wer häufig unterwegs ist, etwa im Zug, auf Geschäftsreisen oder an wechselnden Arbeitsorten, profitiert hingegen von der 5G-Version. Diese kostet in Österreich 1.449 Euro. Beide Versionen gibt es in Silver und Gray. Bei der Wahl des Speichers bleibt ebenfalls die Entscheidung zwischen 256 und 512 GB. Die 512-GB-Versionen kosten jeweils rund 200 Euro mehr.

Das Samsung Galaxy Tab S12+ ist ein leistungsfähiges Oberklasse-Tablet mit einer gelungenen Kombination aus großem Display, starker Hardware und vielseitiger Software. Der 12,6 Zoll große AMOLED-Bildschirm bietet eine hohe Auflösung, kräftige Farben und eine flüssige Darstellung mit 120 Hertz. Der MediaTek Dimensity 9500 sorgt für viel Rechenleistung und macht das Gerät auch für anspruchsvollere Aufgaben interessant. Dazu kommen 12 GB Arbeitsspeicher, die Möglichkeit zur Speichererweiterung, ein mitgelieferter S Pen und eine lange Update-Versorgung. Die IP68-Zertifizierung ist ein zusätzlicher Vorteil. Auch die vier Lautsprecher und die vielfältigen Funktionen für Multitasking sprechen für das Tablet.

Der größte Knackpunkt bleibt der Preis. 1.299 Euro für die Wi-Fi-Version und 1.449 Euro für das 5G-Modell sind eine Ansage. Das Galaxy Tab S12+ richtet sich damit nicht an Menschen, die nur gelegentlich Videos schauen oder im Internet surfen. Dafür gibt es deutlich günstigere Alternativen. Wer hingegen ein hochwertiges Android-Tablet für Arbeit, Studium, kreative Aufgaben und Unterhaltung sucht, bekommt eine sehr starke Ausstattung. Unterm Strich liefert Samsung ein überzeugendes Premium-Tablet ab. Es muss sich vor dem größeren Ultra-Modell nicht verstecken und bietet für viele Einsatzbereiche die praktischere Größe. Wer die Leistung tatsächlich benötigt, bekommt ein sehr gut ausgestattetes Gerät.