i Das Testcenter kommt bereits bei mehreren großen Bahnprojekten zum Einsatz. Siemens Mobility 25-Millionen-Euro-Projekt Siemens eröffnet digitales Bahn-Testcenter in Wien Siemens investiert 25 Millionen Euro in ein neues Testcenter in Wien. Dort werden Bahnstrecken digital nachgebildet und neue Technologien erprobt. Von Rene Findenig 06.11.2026, 18:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Siemens hat in Wien-Floridsdorf ein neues digitales Bahn-Testcenter eröffnet. In die Anlage am Siemens-Campus flossen 25 Millionen Euro. Mithilfe von mehr als 1.000 virtuellen Maschinen sollen dort neue Technologien für die Bahninfrastruktur entwickelt und getestet werden, bevor sie auf echten Strecken zum Einsatz kommen. Auf rund 2.500 Quadratmetern bildet Siemens reale Bahnnetze digital nach.

Diese digitalen Zwillinge ermöglichen es, Systeme unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben, ohne dafür den laufenden Zugverkehr zu beeinträchtigen. Erst nach erfolgreichen Tests werden die Lösungen auf den tatsächlichen Strecken installiert. Das soll unter anderem Streckensperren und Verkehrseinschränkungen verkürzen. Das Testcenter wurde laut Siemens innerhalb von rund 18 Monaten errichtet und ist das erste seiner Art in Österreich.

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Im Normalbetrieb können dort bis zu 100 neue Projekte gleichzeitig bearbeitet werden. Auch Bahnbetreiber und Partnerunternehmen sollen die Infrastruktur nutzen können.

Von ÖBB bis U5: In Wien-Floridsdorf testet Siemens künftig digitale Bahntechnik, bevor sie auf echten Strecken zum Einsatz kommt. Siemens Mobility

ÖBB und Wiener Linien zählen zu den ersten Kunden

Das Testcenter kommt bereits bei mehreren großen Bahnprojekten zum Einsatz. Siemens entwickelt und prüft dort unter anderem Systeme für die Ausrüstung des ÖBB-Streckennetzes mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS Level 2. Die Umrüstung soll bis 2038 abgeschlossen sein. Auch digitale Stellwerke für die ÖBB werden vor ihrer Umsetzung auf den Strecken in Wien getestet.

Ein weiteres Projekt betrifft die Wiener U-Bahn-Linie U5. Deren geplanter vollautomatischer Betrieb soll im Testcenter vorbereitet und unter realitätsnahen Bedingungen simuliert werden. So können Funktionen und Abläufe bereits vor dem Start des Fahrgastbetriebs überprüft werden. Das technische Spektrum reicht von klassischen Sicherungsanlagen für Signale und Weichen bis zu digitalen Stellwerken und cloudbasierten Anwendungen.

Wien soll internationales Kompetenzzentrum werden

Mit der neuen Anlage baut Siemens den Standort Wien zu einem internationalen Zentrum für digitale Bahntechnologie aus. Der sogenannte Digital Rail Hub bündelt dafür Softwareentwicklung, Ingenieurswissen und Testinfrastruktur. Siemens-Managerin Tanja Kienegger bezeichnete die Wiener Siemensstraße bei der Eröffnung als "Silicon Valley der Bahn".

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) verwies auf die Bedeutung der Investition für den Industriestandort Österreich. Ziel der Bundesregierung sei es, die heimische Bahnindustrie im weltweiten Export-Ranking wieder unter die vier führenden Länder zu bringen.

Das neue Testcenter ist Teil des Siemens Campus in Wien-Floridsdorf, an dem bereits weitere Forschungs- und Innovationseinrichtungen angesiedelt sind. Das Gebäude soll besonders energieeffizient betrieben werden und eine LEED-Gold-Zertifizierung erhalten. Siemens Mobility Austria beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten in Österreich.