Führungswechsel! Casinos Austria bekommen neuen Chef

Bei den Casinos Austria steht ein Wechsel an der Spitze bevor: Andreas Bierwirth übernimmt am 14. März 2027 die Führung des Glücksspielkonzerns. Der bisherige Generaldirektor Erwin van Lambaart wird seinen nach fünf Jahren auslaufenden Vertrag nicht verlängern.
Bierwirth wurde am Mittwoch vom Aufsichtsrat zum neuen Generaldirektor der Casinos Austria AG und Vorstandsvorsitzenden der Österreichischen Lotterien bestellt. Gleichzeitig wird die Konzernführung verkleinert. Künftig bilden Bierwirth und Martin Skopek den zweiköpfigen Vorstand.
Für ÖBAG-Vorständin Edith Hlawati bringt Bierwirth die nötigen Voraussetzungen für die neue Aufgabe mit. Bereits seit einem Jahr ist er als Chief Transformation Officer im Unternehmen tätig und damit mit den aktuellen Herausforderungen vertraut.
Auch in früheren Führungspositionen habe Bierwirth bewiesen, dass er etablierte Unternehmen erfolgreich durch Veränderungsprozesse begleiten könne. Hlawati sieht ihn deshalb gut auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet.