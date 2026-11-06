i Huawei organisierte das UBBF 2026 in Wien. Huawei UBBF und Network X Huawei brachte die Technologie-Welt nach Wien Mit UBBF und Network X fanden im Oktober zwei internationale Telekom-Events in Wien statt. Im Mittelpunkt stand die Zukunft der Netze im KI-Zeitalter. Von Rene Findenig 06.11.2026, 21:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei internationale Großveranstaltungen der Telekommunikationsbranche haben im Oktober erstmals in Wien stattgefunden. Beim Ultra-Broadband Forum (UBBF) und der Network X diskutierten Experten über die Zukunft digitaler Netze und die wachsende Bedeutung Künstlicher Intelligenz. Das von Huawei organisierte UBBF ging am 12. und 13. Oktober über die Bühne. Direkt danach startete am 13. Oktober die Network X in der Messe Wien, die bis zum 15. Oktober dauerte. Die jährlich stattfindende Veranstaltung verbindet Fachkonferenzen, Vorträge und eine Ausstellung mit mehr als 150 Ausstellern.

Huawei war einer der Hauptpartner. Für den chinesischen Technologiekonzern ist Wien damit zum Schauplatz zweier wichtiger Branchentreffen geworden. "Dass zwei derart bedeutende internationale Branchenveranstaltungen erstmals in Wien stattfinden, ist ein erfreuliches Signal für den österreichischen Technologiestandort", sagte Michael Nowak, Unternehmenssprecher von Huawei Austria.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

KI stellt Netze vor neue Anforderungen

Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Frage, wie Telekommunikationsnetze mit dem steigenden Bedarf an Rechenleistung und Datenübertragung umgehen können.

Künstliche Intelligenz verändert laut Huawei die Anforderungen an die digitale Infrastruktur. Netze müssten deshalb leistungsfähiger, zuverlässiger und stärker auf KI-Anwendungen ausgerichtet werden.

Smartwatches, Tablets, Kopfhörer – alles neu bei Huawei i ?

Richard Liu, Vice President von Huawei und für ICT Marketing und Solution Sales verantwortlich, hob in seiner Keynote das hohe Entwicklungstempo der KI hervor. Auch bei der Network X warb Huawei für einen grundlegenden Wandel bei Netzwerkarchitektur, Geschäftsmodellen und Netzbetrieb.

Konkret sollten Telekommunikationsanbieter ihre Infrastruktur stärker dort ausbauen, wo KI-Rechenzentren entstehen. Gefragt seien zudem stabile Verbindungen mit hohen Datenraten und kurzen Reaktionszeiten. Intelligente Systeme könnten außerdem helfen, Störungen schneller zu erkennen und zu beheben sowie den Energieverbrauch zu senken.

Die Diskussionen in Wien zeigen, vor welchen Herausforderungen die Branche steht: Mit dem Ausbau von KI-Anwendungen wächst auch der Bedarf an leistungsfähigen digitalen Netzen. Wie schnell und in welchem Umfang die dafür nötige Infrastruktur entsteht, bleibt eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre.