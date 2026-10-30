i Ab 1. November wird Abschleppen in Wien teurer. Bild: iStock/Symbolbild Ab Anfang November Autofahrer in Wien – was sich jetzt für alle ändert Falschparken wird in Wien jetzt teurer. Die Stadt hebt die Abschleppgebühren an. Wer sein Auto länger stehen lässt, zahlt zusätzlich drauf. Von Wien Heute 30.10.2026, 14:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das kann richtig teuer werden! Wer in Wien falsch parkt und abgeschleppt wird, muss ab 1. November tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt erhöht die Abschleppgebühr von bisher 301 auf 355 Euro. Das sind 18 Prozent mehr als bisher.

Auch wer sein Auto nicht sofort abholt, zahlt drauf: Die tägliche Gebühr für die Verwahrung in Wien-Simmering steigt von 11 auf 13 Euro. Wer sein Auto erst nach drei Tagen abholt, zahlt damit insgesamt 394 Euro.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Darum wird es teurer

Grund für die Erhöhung sind laut Stadt Wien die gestiegenen Kosten. Vor allem die Abschleppunternehmen verlangen inzwischen deutlich mehr Geld. Ihre Kosten sind seit der letzten Erhöhung im Dezember 2023 um 43 Prozent gestiegen.

Zum Vergleich verweist die Stadt Wien auf private Abschleppdienste. Diese verlangen für das Entfernen eines Autos von einem Privatgrundstück zwischen 395 und 432 Euro. Auch die tägliche Verwahrung ist dort mit 20 bis 24,90 Euro deutlich teurer.

Die Bilder des Tages i ?

Die Stadt betont, dass sie mit den neuen Gebühren keinen Gewinn macht, sondern nur ihre Kosten deckt. Chef der MA 48, Josef Thon, hat einen einfachen Tipp: "Diese Kosten lassen sich einfach vermeiden: Hält man sich an die Verkehrsregeln, wird man nicht abgeschleppt."