i Die Stadt hält an den strengen Vorgaben, Kontrollen und Strafen für Betreiber fest. PID/Christian Fürthner Strenge Regeln gelten E-Scooter in Wien – nur zwei Anbieter dürfen bleiben Wien schreibt die Konzessionen für Leih-E-Scooter neu aus und hält an strengen Regeln fest. Bei schweren Verstößen droht den Betreibern sogar das Aus. Von Wien Heute 28.10.2026, 14:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das E-Scooter-Chaos auf Wiens Gehsteigen soll auch künftig verhindert werden. Die Stadt schreibt die Konzessionen für Leih-Scooter neu aus und hält an strengen Regeln fest. Falsch abgestellte Roller sollen damit weiterhin konsequent bekämpft werden.

Seit der Verschärfung der Regeln im Sommer 2023 hat sich laut Stadt Wien einiges getan: Rund 54.000 Verwaltungsstrafen wurden seither gegen Betreiber verhängt. Waren es anfangs noch Tausende Strafen pro Monat, lag der Schnitt im Jahr 2026 nur noch bei rund 120. Im September wurden 124 Verstöße registriert – ein Rückgang von fast 97 Prozent gegenüber dem zweiten Halbjahr 2023.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Mein Ziel war es, das völlig inakzeptable E-Scooter-Chaos in unserer Stadt zu beenden", erklärt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Die Maßnahmen hätten Wirkung gezeigt, Wien gelte mit seinen Vorgaben international als Vorbild.

Höchstens 4.200 Scooter in Wien

Da die bisherigen Konzessionen Mitte 2027 auslaufen, startet nun ein europaweites Vergabeverfahren. Wie bisher dürfen maximal zwei Anbieter ihre Miet-Scooter in Wien aufstellen. Die Konzessionen gelten zunächst drei Jahre, können aber zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

Die Bilder des Tages i ?

Auch bei der Anzahl bleibt die Stadt streng: Höchstens rund 4.200 Fahrzeuge sollen unterwegs sein. Vor der Neuregelung waren es noch etwa 9.000 Scooter von mehreren Anbietern.

Gehsteige bleiben tabu

Wer seinen Leih-Scooter einfach am Gehsteig abstellt, verstößt weiterhin gegen die Regeln. In Wien gibt es bereits rund 400 gekennzeichnete Abstellflächen. Liegt das Fahrtende weniger als 100 Meter von einer solchen Fläche entfernt, muss der Scooter dort abgestellt werden.

Zusätzlich sollen technische Sperren, Schwerpunktkontrollen und eigene Ordnungsdienste für mehr Disziplin sorgen. Auch falsch abgestellte Fahrzeuge müssen rasch entfernt werden. Die Nutzung von Radabstellanlagen durch Leih-Scooter soll künftig stark eingeschränkt werden.

Strafen bis zum Vertrags-Aus

Bei der Vergabe zählen vor allem Sicherheits- und Ordnungskonzepte. Dazu gehören technische Maßnahmen gegen das Fahren zu zweit und gegen unerlaubte Fahrten auf Gehsteigen. Auch die Wartung der Fahrzeuge, nachhaltige Lösungen und ein besseres Angebot in weniger zentralen Gebieten sollen eine Rolle spielen.

Werden die Vorgaben nicht eingehalten, drohen Vertragsstrafen. Bei besonders schwerwiegenden Verstößen kann die Stadt die Konzession sogar sofort auflösen.