1.015 Rekruten angelobt: "Stolz auf unsere Rekruten"

Der Heldenplatz stand am Nationalfeiertag wieder ganz im Zeichen des österreichischen Bundesheeres. Tausende Besucher strömten bei sonnigem Herbstwetter in die Innenstadt, um die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres und die feierliche Angelobung von 1.015 Rekruten mitzuerleben.
Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei den Feierlichkeiten zu den Rekrutinnen und Rekruten.
Tausende Besucher waren bei der Angelobung auf dem historischen Platz in der Wiener City mit dabei. "Das ist etwas ganz Besonderes", so Bürgermeister Michael Ludwig in seiner Rede. "Seien wir doch stolz auf die Soldatinnen und Soldaten, die das Gelöbnis sprechen und damit zeigen, dass sie für unser Land eintreten."
"Gerade jetzt ist es wichtig, sich vorzubereiten auf militärische Auseinandersetzung." Aber Wien mit seinen 40 internationalen Organisationen sei ein Ort, der Frieden schaffen kann. "Es ist aber trotzdem so, wie bei einer Versicherung: Man muss vorbereitet sein." Das Bundesheer müsse bestmöglich ausgerüstet sein. "Es geht darum, Menschenleben zu sichern und zu retten."
"Ob bei Hochwasser, nach schweren Unwettern oder bei anderen außergewöhnlichen Ereignissen: Auf die Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres ist immer Verlass, wenn Menschen Unterstützung und Hilfe brauchen."
In seiner Rede erinnerte Bürgermeister Michael Ludwig an den 26. Oktober 1955, als der Nationalrat die immerwährende Neutralität Österreichs beschloss. Diese sei nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der österreichischen Identität. Neutralität bedeute aber nicht, sich aus internationalen Entwicklungen herauszuhalten oder die eigene Sicherheit zu vernachlässigen.
Dabei warnte Ludwig auch vor neuen Bedrohungen: "Wichtige Indizien für hybride Kriegsführung gegen die Europäische Union und damit auch Österreich liegen vor." Umso wichtiger sei es, auf mögliche Krisen vorbereitet zu sein. Dafür brauche es ein leistungsfähiges Bundesheer und gut ausgebildete Soldaten.
Bei der traditionellen Leistungsschau konnten Besucher militärische Fahrzeuge, Panzer und Ausrüstung aus nächster Nähe bestaunen. Auch Flugvorführungen standen auf dem Programm.
Unter anderem waren Eurofighter und eine Hercules-Transportmaschine über Wien zu sehen. Neben den Vorführungen bot das Bundesheer zahlreiche Möglichkeiten, sich über seine Aufgaben und die Arbeit der Soldaten zu informieren.