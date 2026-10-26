i Student mit Meta Smartbrille: Diese könnten in Wien verboten werden. Reuters Angst um Privatsphäre Geheimvideos! Stadt will Smartbrillen in Wien verbieten Brillen mit versteckten Kameras sorgen in Wien für Wirbel. SPÖ und NEOS wollen strengere Regeln und mögliche Verbote prüfen lassen. Von Thomas Peterthalner 26.10.2026, 09:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Brille, die aussieht wie jede andere, aber heimlich Videos aufnehmen kann: Sogenannte Smartbrillen sorgen in Wien für eine politische Debatte. Die Wiener Stadtregierung fordert strengere Regeln für die Benutzung solcher Geräte. Ein Resolutionsantrag wurde nun im Gemeinderat eingebracht

Verbot in Schulen, Ämtern, Öffis

Die Bundesregierung soll prüfen, ob Brillen mit eingebauten Kameras künftig in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Ämtern und anderen öffentlichen Einrichtungen gesetzlich verboten werden können. Geräte wie die Ray-Ban Meta oder Modelle von "Even Realities" verbinden moderne Technik mit Funktionen wie Kameras, Lautsprechern und künstlicher Intelligenz. Das Problem: Für andere Menschen ist oft nicht erkennbar, ob sie gerade aufgenommen werden.

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SPÖ-Gemeinderat Alexander Ackerl Sibrawa

Warnung vor Massenüberwachung

SPÖ-Gemeinderat Alexander Ackerl warnt deshalb vor einer neuen Dimension der Überwachung. "Hier entsteht das Potenzial für eine neue Form der konsumentengestützten Massenüberwachung, bei der Millionen Menschen zu mobilen Kameras werden", so Ackerl.

Geheim gefilmt

Besonders problematisch sei, dass andere Personen oft gar nicht erkennen könnten, ob sie gerade gefilmt werden. Wer etwa in der U-Bahn vermutet, heimlich aufgenommen zu werden, müsse die betreffende Person selbst darauf ansprechen und damit womöglich einen Konflikt riskieren. "Grundrechte dürfen aber keine Frage der persönlichen Konfliktbereitschaft sein", stellt Ackerl klar.

Heimliche Aufnahmen von Frauen

Auch SPÖ-Gemeinderätin Sara Do Amaral Tavares Da Costa warnt vor möglichen Übergriffen. Kamerafähige Brillen könnten es erleichtern, Frauen ohne deren Wissen aufzunehmen und die Videos anschließend im Internet zu verbreiten. "Männer bekommen ein neues Gadget, Frauen ein neues Sicherheitsproblem", kritisiert Costa. Sie verweist unter anderem auf sogenannte Dating Coaches, die Frauen ansprechen, heimlich filmen und die Aufnahmen ungefragt online stellen. Smartglasses könnten laut Costa auch Voyeurismus, sexualisierte Aufnahmen und andere Formen digitaler Gewalt erleichtern.

Schutz an Schulen

NEOS-Digitalisierungssprecher Stefan Gara betont, dass neue Technologien zwar Chancen bieten, gleichzeitig aber die Persönlichkeitsrechte geschützt werden müssten. "Gerade Schulen müssen aber Orte sein, an denen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte keine Angst haben müssen, unbemerkt gefilmt oder abgehört zu werden", erklärt Gara.

Deshalb brauche es klare Regeln und die rechtliche Möglichkeit für Schulen, die Nutzung solcher Brillen zu untersagen. Die Regierungsparteien verweisen dabei auch auf das bestehende Handyverbot für die ersten acht Schulstufen.

Bund und EU sollen Regeln schaffen

Der Antrag geht aber über mögliche Verbote hinaus. SPÖ und NEOS wollen auch erreichen, dass vor einer Aufnahme das Einverständnis der betroffenen Personen eingeholt werden muss. Außerdem soll sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für einheitliche Regeln zum Schutz der Privatsphäre einsetzen. Die Stadtregierung fordert mit dem Antrag zunächst eine Prüfung durch den Bund. Für die Resolution wurde eine sofortige Abstimmung verlangt.

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"Der Sinn des technologischen Fortschritts muss sein, unsere Freiheit zu vergrößern, und nicht, uns an eine Welt zu gewöhnen, in der wir immer weniger unbeobachtet sein können", so Costa und Ackerl.