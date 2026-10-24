i Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) traf seinen Amtskollegen Zoran Janković in Ljubljana. Facebook/Ludwig Bürgermeister in Ljubljana Leistbares Wohnen im Fokus – Ludwig auf Städte-Mission Der Wiener Bürgermeister trifft in Ljubljana seinen Amtskollegen Zoran Janković. Sie wollen ihre Zusammenarbeit bei leistbarem Wohnen ausbauen. Von Wien Heute 24.10.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist am Freitag in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana zu Gast. Dort trifft er seinen Amtskollegen Zoran Janković, um über gemeinsame Lösungen für die Zukunft der Städte zu sprechen. Im Mittelpunkt stehen leistbares Wohnen, öffentlicher Verkehr und Klimaschutz.

"Wien und Ljubljana verbindet eine Partnerschaft, die von gegenseitigem Vertrauen, einem offenen Dialog und dem gemeinsamen Willen geprägt ist, unsere Städte noch lebenswerter zu gestalten. Wir stehen vor ähnlichen Herausforderungen und können viel voneinander lernen. Indem wir unsere Erfahrungen teilen und gemeinsam an Lösungen arbeiten, schaffen wir einen konkreten Mehrwert für die Menschen in unseren Städten", betont Ludwig.

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Leistbares Wohnen als Thema

Die Städtepartnerschaft besteht bereits seit 1999 und wurde 2026 weiter vertieft. Künftig wollen Wien und Ljubljana vor allem bei öffentlichem Verkehr, nachhaltiger Mobilität, Wohnbau, Sozialpolitik und Tourismus enger zusammenarbeiten.

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Ein zentrales Thema ist dabei die Frage, wie Wohnen für die Bevölkerung leistbar bleiben kann. Wien setzt seit mehr als 100 Jahren auf sozialen Wohnbau. Rund 220.000 Gemeindewohnungen und weitere 200.000 geförderte Wohnungen bilden das Fundament dieses Modells. Auch Ljubljana will sein Wohnungsangebot ausbauen.

Zusammenarbeit beim Klimaschutz

Neben dem Wohnbau stehen nachhaltige Mobilität und Klimaschutz auf der Agenda. Wien verfolgt das Ziel, bis 2040 klimaneutral, klimaresilient und zirkulär zu werden. Investitionen in den öffentlichen Verkehr, zusätzliche Grünflächen und eine an den Klimawandel angepasste Stadtentwicklung sollen dabei helfen.

Für Ludwig ist die Zusammenarbeit mit anderen Städten auch auf europäischer Ebene wichtig. "Die großen Herausforderungen unserer Zeit machen nicht an Stadt- oder Landesgrenzen halt. Der Klimawandel, die Sicherung der Lebensqualität und die Frage, wie Wohnen leistbar bleibt, beschäftigen Wien ebenso wie Ljubljana. Starke Partnerschaften helfen uns, unterschiedliche Erfahrungen zusammenzubringen und tragfähige Lösungen zu entwickeln."

"Zukunft Europas entscheidet sich in seinen Städten"

Der Austausch soll nicht nur auf Gespräche beschränkt bleiben. Ziel des Besuchs ist es, bestehende Kontakte zu stärken und konkrete Bereiche für weitere gemeinsame Projekte zu finden.

Ludwig sieht darin auch ein Signal für die Zusammenarbeit innerhalb Europas: "Die Zukunft Europas entscheidet sich auch in seinen Städten. Hier werden die Auswirkungen großer wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Veränderungen unmittelbar spürbar – und hier müssen wir Lösungen finden, die im Alltag der Menschen funktionieren. Wien und Ljubljana können mit ihrer Zusammenarbeit zeigen, wie wichtig gegenseitiges Vertrauen und ein gemeinsamer Blick nach vorne sind", unterstreicht der Bürgermeister.