i Kindergarten-Anmeldung startet am 1. November in Wien. iStock (Symbolbild) Anmeldung startet Kindergarten in Wien: Diese Frist müssen Eltern kennen Ab 1. November können Eltern ihre Kinder für das Kindergartenjahr 2027/28 in städtischen Kindergärten in Wien anmelden. So funktioniert es! Von Niklas Burger 27.10.2026, 21:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele jungen Familien steht aktuell eine wichtige Entscheidung an: In welchen Kindergarten soll das eigene Kind gehen? Wer ab Herbst 2027 einen Platz in einem städtischen Kindergarten benötigt, sollte sich den 1. November 2026 im Kalender markieren. Dann startet in Wien die Hauptanmeldezeit für das Kindergartenjahr 2027/28.

Eltern haben bis 31. Dezember 2026 Zeit, ihre Kinder online anzumelden. Das funktioniert bequem über die Internetseite der Stadt Wien unter wien.gv.at/kindergarten.

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Wer sich früher anmeldet, hat keinen Vorteil

Wichtig für alle Eltern: Bei der Platzvergabe gilt nicht das Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Ob die Anmeldung gleich am 1. November oder erst Ende Dezember erfolgt, spielt keine Rolle.

Die Kindergartenplätze werden nach festgelegten Kriterien vergeben. Dazu zählen etwa die Berufe der Eltern oder die Frage, ob bereits Geschwister einen Kindergarten besuchen. Ende März 2027 erfahren Eltern schließlich, ob ihr Kind einen Platz in einem städtischen Kindergarten bekommen hat.

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Private Kindergärten

Wer sein Kind lieber in einem privaten Kindergarten anmelden möchte, muss ebenfalls etwas beachten. Jedes Kind benötigt dafür eine eigene Kundennummer im Verzeichnis der Wiener Kindergartenkinder. Diese kann ebenfalls online über die Stadt Wien beantragt werden. Wer sein Kind für einen städtischen Kindergarten anmeldet, bekommt die Nummer automatisch zugeteilt.

So findet man den passenden Kindergarten

"Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung und der Einstieg in die Bildungslaufbahn", so Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos). Um für den Bildungseinstieg den richtigen Kindergarten zu finden, bietet die Stadt eine eigene Informationsplattform an.

Unter wien.gv.at/kindergarten-suche sind städtische und private Kindergärten sowie Kindergruppen, Tageseltern und Horte aufgelistet. Dort finden Familien unter anderem Öffnungszeiten, Adressen, Betreuungsangebote und Kontaktmöglichkeiten. Fotos zeigen außerdem, wie Gruppenräume, Gärten und Außenbereiche aussehen.