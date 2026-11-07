i ORF-Moderator Armin Wolf sprach sich am Donnerstag für ein Verbot von Social Media aus. APA-Images / First Look / Hans Leitner ZIB-Star knallhart ORF-Anchor Wolf: "Würde Social Media verbieten" Geht es nach ORF-Moderator Armin Wolf, sollte Social Media verboten werden. "Sie haben die Welt schlechter gemacht", sagte er bei einer Veranstaltung. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 18:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag teilte ORF-Moderator Armin Wolf bei einer Diskussionsveranstaltung kräftig aus. Der ZIB-Anchor sprach dabei über die ORF-Haushaltsabgabe, seinen größten Fehler und warum er soziale Medien komplett verbannen würde.

ORF-Gebühr: "Die meisten müssen applaudieren"

Bei der Veranstaltung der "Datum"-Stiftung in der Wiener Urania betonte Wolf eingangs, als Privatperson und nicht für die ORF-Geschäftsführung zu sprechen. Besonders die Einführung der Haushaltsabgabe sieht Wolf als kommunikatives Problem des ORF. Die neue Regelung sei "wahnsinnig unpopulär".

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Er betonte, dass die Gebühren in Wien von früher 28,60 Euro pro Monat auf 15,30 Euro gesunken sind. Laut Wolf habe der ORF diese Reduktion nicht gut genug vermittelt. "Eigentlich müssten die allermeisten Leute applaudieren jeden Tag", wird der ZIB-Star vom "Standard" zitiert.

Wolf über seinen größten Fehler

Selbstkritisch wurde Wolf laut "Standard" beim Thema seiner Interviews. Sein größter Fehler sei, zu oft nachzufragen. Der Grund: Ihn nerve es, wenn Politiker und andere Gäste Fragen nicht beantworten. Als positives Beispiel nannte er Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich eine Frage anhöre, kurz überlege und dann versuche, sie zu beantworten. Ähnliches attestierte er Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), auch er bemühe sich um "No-Nonsense-Kommunikation".

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"Würde Social Media verbieten"

Besonders deutlich wurde der Journalist beim Thema soziale Medien. Wolf: "Wenn ich Social Media noch verbieten könnte, dann würde ich sie verbieten. Social Media hat in Summe die Welt schlechter gemacht." Zwar gebe es viele Vorteile, etwa der direkte Kontakt mit Politikern, die Nachteile würden allerdings überwiegen.

„Wenn ich Social Media verbieten könnte, würde ich sie verbieten.“ ORF-Anchor Armin Wolf äußerte sich bei einer Diskussionsveranstaltung kritisch über soziale Medien

Kickl über Wolf-Sager empört

Am Samstag reagierte FPÖ-Chef Herbert Kickl auf die Aussagen des ORF-Journalisten. Insbesondere die Forderung, die meisten Österreicher müssten über den ORF-Beitrag applaudieren, stieß bei ihm sauer auf. "Nein, Herr Wolf! Ganz sicher nicht!", so Kickl auf Facebook. Niemand müsse wegen der "ORF-Zwangsgebühr" in Jubelstimmung ausbrechen. "Ganz im Gegenteil!"