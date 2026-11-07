i OLED statt LCD, mehr KI-Leistung und Schutz vor Wasser: Apple hat sein iPad mini umfassend überarbeitet. In Österreich startet es bei 749 Euro. Apple Dünner, heller und wasserdicht Neues Apple iPad mini mit OLED und A20 Pro ist da Das neue iPad mini bekommt ein größeres OLED-Display, einen A20-Pro-Chip und neue Lautsprecher. Ab sofort ist es in Österreich erhältlich. Von Rene Findenig 07.11.2026, 20:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple hat eine neue Generation des iPad mini am österreichischen Markt gestartet: Das kompakte Tablet bekommt erstmals ein OLED-Display, einen neuen A20-Pro-Chip und Schutz vor Wasser und Staub. Auch Kamera, Lautsprecher und Funkverbindungen wurden überarbeitet. Der Startpreis in Österreich liegt bei 749 Euro. Das neue iPad mini ist mit einem 8,5 Zoll großen Super Retina XDR OLED-Display ausgestattet. Die Bildschirmränder fallen laut Apple um 24 Prozent schmaler aus, trotzdem bleibt das Gerät ähnlich kompakt wie sein Vorgänger.

Die Spitzenhelligkeit steigt auf bis zu 1.200 Nits, das Kontrastverhältnis liegt bei 2.000.000:1. Eine neue Option mit Nanotexturglas soll störende Spiegelungen in hellen Umgebungen reduzieren. Auch das Gehäuse wurde überarbeitet. Mit einer Dicke von 5,4 Millimetern ist das Tablet dünner als bisher und wiegt ebenfalls weniger. Erhältlich ist es in den Farben Mitternacht und Polarstern. Neu ist außerdem die IP67-Zertifizierung. Damit ist das iPad mini unter Laborbedingungen gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen in Wasser geschützt.

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Das neue iPad mini ist mit einem 8,5 Zoll großen Super Retina XDR OLED-Display ausgestattet. Apple

Neuer A20 Pro soll KI deutlich beschleunigen

Im Inneren arbeitet der A20 Pro, den Apple mit einer Fertigungstechnologie von zwei Nanometern herstellt. Der Chip soll bei KI-Anwendungen einen großen Leistungssprung bringen. Apple spricht von einer bis zu 4,5-mal schnelleren KI-Leistung im Vergleich zur vorherigen Generation. Die Grafikleistung soll bis zu 2,7-mal höher ausfallen, die Multithread-CPU-Leistung um bis zu 60 Prozent steigen. Diese Werte stammen aus Apples eigenen Tests.

Besonders anspruchsvolle KI-Aufgaben sollen von einer Dual 16 Core Neural Engine profitieren. Diese ist laut Apple allerdings der Konfiguration mit 512 GB Speicher vorbehalten. Auch die neue Grafikarchitektur mit Raytracing und Mesh Shading soll das Tablet für Spiele und 3D-Anwendungen besser rüsten. Bei den Kameras gibt es ebenfalls Änderungen. Die 12-Megapixel-Frontkamera mit Center Stage sitzt nun an der Längsseite.

Das soll Videoanrufe im Querformat erleichtern. Die rückseitige 12-Megapixel-Kamera unterstützt Smart HDR 4 und 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Ein adaptiver True-Tone-Blitz soll zudem beim Fotografieren und Scannen von Dokumenten helfen. Apple setzt beim iPad mini auf ein Acoustic Display. Tieftöner und versteckte Hochtöner sollen für kräftige Bässe und klare Höhen sorgen. Gleichzeitig ist das Gehäuse versiegelt.

Für drahtlose Verbindungen ist der neue N1-Chip zuständig. Er unterstützt WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread. Die Mobilfunkmodelle erhalten außerdem das neue C2-Modem, das laut Apple bis zu 50 Prozent schnellere Mobilfunkübertragungen als beim Vorgänger ermöglichen soll. Schnelleres Laden wird ebenfalls unterstützt, konkrete Ladezeiten nennt Apple in der Ankündigung allerdings nicht.

Als Betriebssystem kommt iPadOS 27 zum Einsatz. Dazu gehört die nächste Generation von Apple Intelligence. Sie soll unter anderem die Bildbearbeitung verbessern und mit der neuen Image-Playground-App fotorealistische Bilder ermöglichen. In Safari kann die Funktion "Mitteilung an mich" Webseiten auf Änderungen überwachen, etwa wenn ein Produkt wieder verfügbar ist oder der Preis sinkt.

Preise und Verfügbarkeit in Österreich

Das neue iPad mini kam am 6. November in den Handel. In Österreich startet das WLAN-Modell mit 128 GB Speicher bei 749 Euro. Die Version mit Mobilfunk kostet mindestens 919 Euro. Neben 128 GB stehen auch Varianten mit 256 und 512 GB zur Wahl.

Das neue Smart Folio ist in Navyblau und Taupe für 89 Euro erhältlich. Unterstützt werden weiterhin der Apple Pencil Pro für 149 Euro und der Apple Pencil mit USB-C für 89 Euro. Beide Stifte sind separat erhältlich.