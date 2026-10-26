i Apple hat ausgewählte Journalisten für 28. Oktober zu einem Event nach LA geladen. Apple Vorstellung am Mittwoch Apple packt Neuheiten aus: Was jetzt noch kommt Apple lädt für 28. Oktober zu einer Präsentation nach Los Angeles. Gerüchten zufolge werden dabei neue MacBooks, ein iMac und ein iPad mini gezeigt. Von Team Wirtschaft 26.10.2026, 13:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple hat für Mittwoch, den 28. Oktober, zu einer Produktvorstellung nach Los Angeles geladen. Unter dem Motto "Pro and tell" sollen ausgewählte Journalisten die Neuheiten kennenlernen. Laut dem gut vernetzten Bloomberg-Journalisten Mark Gurman stehen mehrere neue Macs und ein überarbeitetes iPad mini auf dem Programm.

MacBook Pro erstmals mit Touchscreen

Die größte Neuerung könnte das MacBook Pro betreffen. Laut Gurman plant Apple neue Modelle mit 14 und 16 Zoll großen OLED-Bildschirmen, die sich erstmals auch mit den Fingern bedienen lassen sollen – also über einen Touchscreen verfügen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Geräte sollen leichter als ihre Vorgänger sein und anstelle der bisherigen Kameraaussparung eine sogenannte Dynamic Island erhalten. Diese ist bereits von Apples iPhones bekannt.

Als Prozessoren sind M5 Pro und M5 Max vorgesehen. Die neuen MacBooks sollen zusätzlich zu den bisherigen Pro-Varianten angeboten werden. Die Einstiegspreise dürften zudem um bis zu 500 Dollar über jenen der aktuellen Modelle liegen.

MacBook Pro mit M6-Chip, flotterer iMac

Neben den überarbeiteten Spitzenmodellen soll Apple laut Gurman auch eine neue Version des 14 Zoll großen MacBook Pro vorstellen. Dieses Modell soll den M6-Prozessor erhalten, der bereits im August mit dem neuen Mac mini eingeführt wurde.

Ein weiteres Gerät auf der Liste ist der iMac mit 24-Zoll-Bildschirm. Laut Gurman soll der All-in-One-Computer – ohne größere Änderungen am Design – ebenfalls auf den M6-Chip umgestellt werden. Auch neue Farbvarianten gelten als wahrscheinlich.

iPad mini wird massiv aufgerüstet

Ebenso erwartet wird ein runderneuertes iPad mini – und zwar erstmals eines mit OLED-Display. Zudem soll das Tablet, so wird gemunkelt, eine völlig neues, vibrationsbasiertes Lautsprechersystem ohne klassische Lautsprecheröffnungen erhalten. Das würde einen erheblich besseren Schutz vor Wasser und Staub ermöglichen.

Angetrieben werden soll das Tablet von einem A20-Pro-Chip. Die Frontkamera soll an der längeren Gehäuseseite sitzen, um Videoanrufe im Querformat zu erleichtern.

Die Bilder des Tages i ?

Verkaufsstart wohl am 6. November

Die Präsentation in Los Angeles beginnt um 10 Uhr Ortszeit, also um 18 Uhr österreichischer Zeit. Laut MacRumors ist keine klassische Apple-Präsentation mit einer live übertragenen Bühnenshow vorgesehen. Stattdessen sollen die Neuheiten über Pressemitteilungen angekündigt und anschließend vor Ort gezeigt werden.

Kolportierter Verkaufsstart für die neuen Macs und das iPad mini OLED ist der 6. November.