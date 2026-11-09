i Die Ermittler konnten den Verdächtigen festnehmen. iStock 18 Monate gefangen Mädchen (15) verschleppt – Videospiel wird zur Rettung Eineinhalb Jahre lang wurde eine Jugendliche in den USA vermisst. Ein Videospiel führte FBI und Polizei schließlich zur entführten Teenagerin. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unfassbarer Fall in den USA: Bereits seit eineinhalb Jahren galt eine damals 15-Jährige aus dem US-Bundesstaat Utah als vermisst. FBI und das zuständige Sheriffbüro suchten fieberhaft nach der Jugendlichen – ohne Erfolg. Nun führte ausgerechnet ein Videospiel zu einem Ermittlungserfolg, berichtet "Bild".

Das Mädchen soll im Mai 2025 von einem 39-Jährigen entführt worden sein. Er habe die 15-Jährige übers Internet kennengelernt und sie dann in Utah getroffen. Dann habe der Mann das Handy der Jugendlichen in einen Fluss geworfen und sie in sein Haus ins rund 600 Kilometer entfernte Oregon verschleppt.

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39-Jähriger festgenommen

Dort wurde die 15-Jährige dann gefangengehalten. Sie habe im Keller schlafen müssen und durfte das Haus nicht verlassen. Zudem soll der 39-Jährige die Jugendliche geschlagen und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Um eine Flucht zu verhindern, habe der Mann ein Messer unter seinem Kopfkissen aufbewahrt und die Teenagerin an der Wandseite seines Bettes schlafen lassen. Des Weiteren musste die 15-Jährige ihre Zahnspange mit einer Zange entfernen, damit sie nicht erkannt werde.

Schlussendlich konnte sich das Mädchen mit einem Handy, das keine Mobilfunkverbindung hatte, ins WLAN des Hauses einloggen. So lernte sie über das Videospiel "Among Us" einen anderen Jugendlichen kennen. Danach verlagerten die Jugendlichen ihre Gespräche Mitte Oktober 2026 auf ein soziales Netzwerk. Dabei gab die Teenagerin ihre wahre Identität preis und erzählte ihrem Online-Freund, dass sie gegen ihren Willen festgehalten werde.

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Die Mutter des Jugendlichen alarmierte schließlich das FBI. Der Zugriff erfolgte am 1. November, nachdem die Behörden einen Videoanruf der Jugendlichen überwacht hatten. Der mutmaßliche Peiniger der inzwischen 17-Jährigen konnte festgenommen werden.