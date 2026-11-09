i Das Tool identifiziert unsichtbare digitale Wasserzeichen, die Googles SynthID-Technologie in KI-Inhalte einbettet. Google Digital-Telegramm Google startet Detektor für KI-generierte Inhalte Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen. Von Digital Heute 09.11.2026, 15:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 09. November 2026

Google startet Detektor für KI-generierte Inhalte

Google stellt mit dem SynthID-Detektor ein neues Werkzeug vor, mit dem sich KI-generierte Bilder, Videos und Audiodateien erkennen lassen. Das Tool identifiziert unsichtbare digitale Wasserzeichen, die Googles SynthID-Technologie in KI-Inhalte einbettet. Neben Google AI werden auch Inhalte von Partnern wie OpenAI, Nvidia und Kakao unterstützt, Apple soll folgen. Seit der Einführung 2023 wurden laut Google bereits mehr als 180 Milliarden Bilder und Videos sowie zahlreiche Audioinhalte mit solchen Wasserzeichen versehen.

Neben Google AI werden auch Inhalte von Partnern wie OpenAI, Nvidia und Kakao unterstützt, Apple soll folgen. Google

Big Blue Marble übernimmt weitere österreichische Radiosender

Big Blue Marble baut seine Rolle als technischer Partner der österreichischen Radiolandschaft aus. Neben ORF-Sendern wie Ö1, Ö3 und FM4 sowie privaten Programmen wie kronehit und Radio 88.6 betreut das Unternehmen nun auch Radio U1 Tirol und Servus Radio. Die Übertragung erfolgt je nach Sender über UKW, DAB+ und Streaming. Big Blue Marble setzt dabei auf die Kombination der verschiedenen Verbreitungswege: UKW bleibe besonders für die Informationsversorgung in Krisenfällen wichtig, während DAB+ und Streaming zusätzliche Reichweite und digitale Angebote ermöglichen.

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Der ORS-Sendemast am Kahlenberg. Big Blue Marble

Enabot EBO Max soll den Familienalltag erleichtern

Mit dem EBO Max FamilyBot bringt Enabot einen mobilen KI-Roboter für den Haushalt auf den Markt. Das Gerät kann selbstständig durch die Wohnräume fahren, bis zu 20 Gesichter erkennen und bei niedrigem Akkustand eigenständig zur Ladestation zurückkehren. Über eine Zwei-Wege-Videofunktion lässt es sich per App steuern und soll Familien auch aus der Ferne miteinander verbinden. Eine integrierte 4K-Kamera ermöglicht Videoaufnahmen und die Beobachtung von Kindern oder Haustieren. Zudem soll der Roboter an alltägliche Aufgaben erinnern und Veränderungen im Zuhause erkennen.

Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen.