i Wenn du gerne sammelst, klassische Spiele liebst und auf Download-Stores und Onlinezwang verzichten möchtest, ist der Evercade Nexus eine interessante Anschaffung. Rene Findenig Handheld-Test Evercade Nexus – Retro-Gaming mit lautem Lebenszeichen! Physische Spiele statt Download-Zwang, ein großer Bildschirm und zwei Analogsticks: Der Evercade Nexus will Retro-Gaming neu aufrollen. Der Test. Von Rene Findenig 09.11.2026, 17:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Gaming-Branche wird immer digitaler. Spiele werden heruntergeladen, Inhalte nachträglich freigeschaltet und selbst Einzelspieler-Titel kommen längst nicht mehr ohne Updates aus. Wer heute ein neues Spiel kauft, besitzt nicht zwangsläufig eine Version, die sich auch Jahre später noch problemlos starten lässt. Genau in diese Entwicklung platzt der Evercade Nexus. Der neue Handheld des britischen Herstellers Blaze Entertainment setzt auf Einfachheit: Spielmodul einstecken, Konsole einschalten und loslegen. Der Nexus verbindet die klassische Spielebibliothek von Evercade mit modernerer Hardware, einem deutlich größeren Bildschirm und erstmals zwei Analogsticks. Dazu kommen Bluetooth, WLAN und Multiplayer.

Mit einem Preis von 199,99 Euro ist das allerdings kein günstiges Spielzeug. Dafür gibt es ein umfangreiches Spieleangebot, eine physische Sammlung zum Erweitern und mit dem "Banjo-Kazooie Double Pack" gleich zwei bekannte Klassiker zum Einstieg. Schon die Abmessungen übertrumpft Blaze beim Nexus die bisherigen kleineren Evercade-Handhelds. Mit 215 x 111 x 34 Millimetern und einem Gewicht von rund 410 Gramm ist das Gerät kein Kandidat für die Hosentasche. Die Rückseite ist strukturiert, wodurch das Gerät besser in den Händen liegt. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Die Verarbeitung ist insgesamt in Ordnung und brauchbar, ohne dass der Nexus dadurch wie ein billiges Spielzeug wirkt.

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Das Highlight sitzt auf der Vorderseite. Der 5,89 Zoll große IPS-Bildschirm bietet eine Auflösung von 840 x 512 Pixeln – nicht immens scharf, aber perfekt für die Darstellung älterer Spiele. Klassische Pixelgrafik profitiert von der überschaubaren Auflösung, während die größere Bildfläche dafür sorgt, dass auch kleinere Figuren und Texte angenehm erkennbar bleiben. Das Bild darf zudem umfassend angepasst werden, von der Originalgrafik bis zum Vollbild. Die Farben wirken kräftig, die Darstellung ist scharf und die Helligkeit mit mehr als 500 Nits reicht auch für das Spielen im Freien aus. Eine Schwäche zeigt sich allerdings bei direkter Sonneneinstrahlung. Die Oberfläche reflektiert vergleichsweise stark.

Guter Bildschirm und ausgeklügelte Steuerung

Ein OLED-Display darfst du in dieser Preisklasse allerdings nicht erwarten. Auch auf eine Touch-Funktion verzichtet Blaze. Das ist bei einer Konsole, die konsequent auf klassische Controller-Bedienung setzt, verschmerzbar. Die Größe des Bildschirms ist ohnehin wichtiger als eine möglichst hohe Auflösung. Der Nexus soll schließlich keine moderne Film- oder Streamingmaschine sein, sondern alte Spiele vernünftig darstellen. Eine Besonderheit ist der "TATE"-Modus. Damit lässt sich der Bildschirm um 90 Grad drehen, um Arcade-Spiele im Hochformat darzustellen. Das ist vor allem bei klassischen Shootern interessant, deren ursprüngliche Automatenbildschirme ebenfalls hochkant ausgerichtet waren.

Der Nexus besitzt zwei Analogsticks, die das Gerät für eine größere Auswahl an Spielen interessant machen. Rene Findenig

Die Funktion gab es bereits bei früheren Evercade-Modellen und ist auch beim Nexus eine sinnvolle Ergänzung. Allerdings ist die Steuerung im gedrehten Modus nicht für jeden Geschmack ideal, weil dabei ein Analogstick zum Einsatz kommt. Beim Thema Steuerung geht Blaze nämlich einen wichtigen Schritt weiter. Der Nexus besitzt zwei Analogsticks, die das Gerät für eine größere Auswahl an Spielen interessant machen. Gerade bei älteren 8- und 16-Bit-Klassikern reicht ein Steuerkreuz normalerweise aus. Sobald aber Titel aus der späteren 3D-Ära ins Spiel kommen, wird eine zusätzliche analoge Steuerungsmöglichkeit wichtig. Die beiden Sticks sind symmetrisch angeordnet und besitzen eine leicht konkave Oberfläche.

Wenig auszusetzen bei der Bedienung des Handhelds

Die Sticks fallen relativ klein aus, was bei einem Handheld dieser Größe nicht überrascht. Für Spiele wie "Banjo-Kazooie" oder "Doom" sind sie eine sinnvolle Ergänzung. Auch ältere Evercade-Cartridges funktionieren weiterhin. Das ist ein wichtiger Punkt für alle, die bereits eine Sammlung besitzen und nicht bei null anfangen möchten. Allerdings unterstützen noch längst nicht alle Spiele die Analogsteuerung. Von der inzwischen rund 750 Titel umfassenden Bibliothek ist nur ein kleiner Teil ausdrücklich darauf ausgelegt. Dazu zählen unter anderem "Soul Reaver", "Tomb Raider 3", "Duke Nukem: Time to Kill" und "40 Winks". Bei anderen Spielen lässt sich der Stick immerhin teilweise anstelle des Steuerkreuzes verwenden.

Etwas Kritik hat das Steuerkreuz verdient. Die einzelnen Richtungen lassen sich nicht immer so klar voneinander unterscheiden, wie man es sich wünschen würde. Bei entspannten Plattformspielen ist das weniger dramatisch, bei schnellen Arcade-Titeln oder anspruchsvollen Jump-'n'-Runs kann es hingegen stören. Die übrigen Tasten hinterlassen einen besseren Eindruck. Aktionstasten, Schultertasten und Trigger bieten einen klaren Druckpunkt. Auch die Menüführung ist auf eine möglichst unkomplizierte Bedienung ausgelegt. Wer mit klassischen Konsolen aufgewachsen ist, findet sich schnell zurecht. Das beleuchtete Evercade-Logo auf der Vorderseite lässt sich außerdem in Farbe und Helligkeit anpassen.

"Banjo-Kazooie" als besonderes Retro-Zugpferd

Zum Verkaufsstart setzt Blaze auf einen durchaus prominenten Namen. Dem regulären Nexus-Paket liegt das "Banjo-Kazooie Double Pack" bei (rund 200 Euro). Darin befinden sich sowohl das ursprüngliche "Banjo-Kazooie" als auch der Nachfolger "Banjo-Tooie". Beide Spiele stammen von Rare und gehören zu den bekanntesten 3D-Plattformern ihrer Generation. Interessant ist die technische Umsetzung. Es handelt sich nicht einfach um zwei unveränderte Nintendo-64-Versionen, die über einen Emulator gestartet werden. Die Spiele wurden für Evercade neu umgesetzt und unterstützen unter anderem ein Breitbildformat, eine höhere Auflösung und eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde.

Auch die beiden Analogsticks werden eingebunden. Gerade bei den Abschnitten von "Banjo-Tooie", in denen aus der Ego-Perspektive geschossen wird, ist das eine praktische Ergänzung. Das Doppelpack zeigt auch gleich, wofür der Nexus gedacht ist: ältere Spiele sollen nicht nur irgendwie laufen, sondern auf der neuen Hardware möglichst angenehm spielbar sein. Dazu kommen zusätzliche Inhalte und die Unterstützung von "Stop 'n' Swop", einem bekannten Spielelement aus der Banjo-Reihe. Für Fans ist das ein reizvoller Bonus. Auch die "Doom Collection" gehört zum erweiterten Angebot. Sie umfasst "Doom", "Doom 2" und sechs offizielle Erweiterungen. Mit zwei Analogsticks lässt sich die Sammlung hervorragend spielen.

Echte Cartridges statt digitaler Spielebibliothek

Allerdings sollte man die Leistungsfähigkeit nicht mit jener aktueller Handheld-PCs verwechseln. Der Nexus ist kein Gerät, auf dem moderne Blockbuster laufen sollen. Seine technische Ausrichtung ist auf die Evercade-Bibliothek abgestimmt. Ein Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz und 512 MB DDR-Arbeitsspeicher bilden die Grundlage. Das reicht für die vorgesehenen Spiele, setzt der Weiterentwicklung aber auch Grenzen. Das vielleicht wichtigste Argument für den Nexus ist nicht die Hardware, sondern das gesamte Evercade-Konzept. Während viele Hersteller ihre Spiele ausschließlich digital anbieten, setzt Blaze auf physische Cartridges. Das Modul wird auf der Rückseite eingesteckt und enthält die jeweiligen Spiele.

Zusätzliche Downloads sind für das Spielen nicht erforderlich. Viele Game-Veröffentlichungen kommen zudem mit gedruckten Handbüchern. Darin finden sich Informationen zu den Spielen, Steuerungshinweise und teilweise zusätzliche Tipps. Gerade für Sammler ein Vergnügen! Die Auswahl ist mittlerweile sehr beachtlich. Mehr als 80 offiziell lizenzierte Cartridges mit über 700 Spielen stehen zur Verfügung. Die Sammlungen umfassen unterschiedliche Hersteller, Plattformen und Genres. Darunter befinden sich Arcade-Klassiker, Spiele aus der 8- und 16-Bit-Ära sowie Titel aus späteren Generationen. Auch bekannte Namen wie Atari, Activision, Rare, Taito und SNK sind vertreten.

EverSync: Gemeinsam spielen ohne zweites Modul

Ein weiterer Vorteil: Bereits vorhandene Evercade-Cartridges funktionieren auf dem Nexus. Wer also schon einen EXP-R oder eine andere kompatible Evercade-Konsole besitzt, kann seine Sammlung weiterverwenden. Außerdem entfällt der Zwang zu einem Onlinekonto. Das WLAN im Handheld dient in erster Linie für Firmware-Aktualisierungen. Die Spiele lassen sich offline nutzen. Auch ein digitaler Spieleladen mit Angeboten und Mikrotransaktionen gehört nicht zum Konzept. Gerade in einer Zeit, in der Spiele zunehmend als digitale Dienste angeboten werden, ist das eine interessante Alternative. Ein gekauftes Modul bleibt Teil der Sammlung und ist nicht davon abhängig, ob ein Anbieter einen bestimmten Download weiterhin bereitstellt.

EverSync ermöglicht drahtloses lokales Mehrspieler-Gaming mit einem zweiten Nexus, wobei eine Cartridge genügt. Rene Findenig

Eine weitere Neuerung heißt EverSync. Dahinter steckt ein drahtloser Mehrspielermodus, über den sich zwei Evercade Nexus miteinander verbinden lassen. Das Ziel: Gemeinsam spielen, ohne dass jeder Teilnehmer dieselbe Cartridge besitzen muss. Eine Konsole übernimmt dabei die Rolle des Gastgebers. Das erinnert an die früheren Zeiten des Game-Boy-Link-Kabels, ist technisch aber flexibler. Wer hofft, mit Freunden über das Internet zusammenzuspielen, ist hier falsch. Die Idee ist sinnvoll. Sie passt zum Grundgedanken des Geräts und erweitert das klassische Cartridge-Konzept um eine moderne Funktion. Besonders für Familien oder Freundeskreise mit mehreren Evercade-Geräten könnte EverSync interessant sein.

Akku und Sound: Solide, aber nicht perfekt

Im Inneren steckt ein Akku mit 5.000 Milliamperestunden (mAh). Die Laufzeit liegt bei ungefähr fünf Stunden. Das ist für einen Handheld mit einem fast sechs Zoll großen Bildschirm ein brauchbarer Wert, allerdings keine Offenbarung. Gerade bei älteren Spielen, die vergleichsweise wenig Rechenleistung benötigen, wäre etwas mehr Ausdauer wünschenswert gewesen. Geladen wird über USB-C. Das passende Kabel liegt bei, ein Netzteil allerdings nicht. Beim Sound hat Blaze nachgebessert. Die beiden Lautsprecher sitzen auf der Vorderseite und geben den Klang direkt in Richtung Spieler ab. Sie können ordentlich laut werden und sind auch für Spielrunden ohne Kopfhörer geeignet. Klanglich darfst du allerdings keine Wunder erwarten.

Viele Game-Veröffentlichungen kommen mit gedruckten Handbüchern. Ein Spaß für Sammler. Rene Findenig

Wer lieber mit Kopfhörern spielt, hat gleich zwei Möglichkeiten. Neben dem klassischen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss unterstützt der Nexus erstmals auch Bluetooth-Kopfhörer. So überzeugend das grundsätzliche Konzept ist, im Alltag gibt es eine Schwäche, die besonders bei einem mobilen Gerät auffällt: Der Start dauert relativ lange. Bis das Hauptmenü erscheint, können rund 30 bis 45 Sekunden vergehen. Anschließend benötigt auch das Laden eines Spiels noch zusätzliche Zeit. Das klingt zunächst nicht dramatisch. Bei einem Handheld, den man zwischendurch für ein paar Minuten aus der Tasche holen möchte, ist es aber durchaus störend. Noch ärgerlicher ist, dass der Nexus derzeit keinen Stand-by-Modus bietet.

Elf versteckte Spiele als kleine Überraschung

Ein entsprechendes Update soll jedoch kommen. Bis dahin bleibt der lange Startvorgang eine der auffälligsten Alltagsschwächen. Auch die fehlende HDMI-Ausgabe ist ein Punkt, den man vor dem Kauf berücksichtigen sollte. Der Nexus lässt sich nicht an einen TV anschließen. Wer seine Evercade-Spiele auf einem großen Bildschirm spielen möchte, benötigt eine separate Evercade-VS-Konsole. Neben der eigentlichen Spielebibliothek hat Blaze dafür noch ein kleines Extra eingebaut. Auf dem Nexus befinden sich elf versteckte Spiele, die sich über bestimmte Tastenkombinationen oder Cheat-Codes freischalten lassen. Das erinnert an eine Zeit, in der solche Geheimnisse noch ein fester Bestandteil vieler Videospiele waren.

Auch das Schnellmenü bietet praktische Funktionen. Während des Spielens lassen sich unter anderem Speicherstände anlegen und laden. Dazu kommen verschiedene Anzeigeoptionen, mit denen sich das Bild anpassen lässt. Dazu zählen unterschiedliche Seitenverhältnisse, Scanlinien-Filter und Rahmen. Der Evercade Nexus ist insgesamt kein Handheld für jeden. Wer aktuelle Spiele in hoher Auflösung spielen möchte, wird mit einem anderen Gerät glücklicher. Auch wer möglichst viele Titel ohne zusätzliche Kosten ausprobieren will, sollte sich den Kauf überlegen. Die Cartridges kosten extra und machen das Sammeln zu einem langfristigen Hobby, bei dem sich die Ausgaben schnell summieren können.

Evercade Nexus ist das Handheld für Retro-Fans

Für Retro-Fans ist das Konzept dagegen überzeugend. Der große Bildschirm, die beiden Analogsticks und die Unterstützung der bestehenden Evercade-Sammlung machen den Nexus zum bislang vielseitigsten Handheld der Marke. Das beiliegende "Banjo-Kazooie Double Pack" ist ein attraktiver Einstieg und zeigt, dass alte Spiele nicht zwangsläufig nur als unveränderte Nostalgie-Veröffentlichungen angeboten werden müssen. Mit 199,99 Euro bewegt sich der Nexus in einem Bereich, in dem man bereits einiges erwarten darf. Dafür bekommt man allerdings nicht nur ein einzelnes Spielgerät, sondern Zugang zu einer umfangreichen Sammlung offiziell lizenzierter Klassiker.

Wer bereits Evercade-Cartridges besitzt, profitiert von der Abwärtskompatibilität. Unterm Strich ist der Evercade Nexus eine gelungene Weiterentwicklung für alle, die Retro-Gaming ernst nehmen und ihre Spiele gerne physisch besitzen. Er macht aus alten Klassikern kein neues Spielerlebnis, verbessert aber die Voraussetzungen, um sie heute noch angenehm zu spielen. Besonders das Display und die beiden Analogsticks sind echte Fortschritte. Unser Urteil: Wenn du gerne sammelst, klassische Spiele liebst und bewusst auf Download-Stores und Onlinezwang verzichten möchtest, ist der Evercade Nexus eine interessante Anschaffung und sein Geld auf jeden Fall wert.